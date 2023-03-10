"ВСУ дают бой": украинский защитник рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

Защитники Украины уничтожают значительное количество личного состава и техники войск РФ вблизи Бахмута Донецкой области.

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В Бахмуте и дальше остаются украинские подразделения. В Telegram-канале Supernova+ 10 марта опубликовано видео с находящимся на территории населенного пункта бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он пояснил, что Силы обороны Украины удерживают позиции и не позволят российским захватчикам зайти в Бахмут. Военный призвал верить в ВСУ.

"Силы обороны держат Бахмут. Дают бой", – отметил украинский защитник.

Украинские подразделения не позволили российским военным взять Бахмут в осаду, но ситуация на этом участке фронта остается тяжелой. Военное командование считает, что длительная оборона города позволит подготовить резервы и создать необходимые условия для эффективного контрнаступления. При таком условии враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своих войск, а именно – штурмовые отряды "Вагнера".

В общем, ситуация вокруг города контролируемая, но тяжелая. Российские пропагандисты утверждали, что российские войска захватывают Бахмут в кольцо, а Украина вроде бы начала выводить подразделения. Эта информация не подтвердилась. ВСУ и дальше успешно защищают украинскую землю от оккупантов.

Ранее Фокус опубликовал заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Он отметил, что успех обороны Бахмута зависит от уловки командиров, нестандартного мышления в тяжелой ситуации, а также заверил в способности украинских подразделений удержать населенный пункт благодаря тактическим действиям украинских защитников. Сам военачальник ранее лично прибыл, чтобы убедиться в способности гарнизона и дальше выдерживать атаки российских захватчиков.

В Минобороны рассказали о массовом уничтожении ВС РФ вблизи Бахмута. Замминистра Анна Маляр призвала считать победой длительную оборону города, ведь враг прилагает невероятные усилия, чтобы захватить эту локацию и теряет десятки тысяч подготовленных оккупантов.