"ЗСУ дають бій": український захисник розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)

Захисники України знищують значну кількість особового складу та техніки військ РФ поблизу Бахмута на Донеччині.

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У Бахмуті й надалі залишаються українські підрозділи. У Telegram-каналі Supernova+ 10 березня опубліковано відео з бійцем Збройних сил України (ЗСУ), який перебуває на території населеного пункту.

Він пояснив, що Сили оборони України втримують позиції та не дозволять російським загарбникам зайти до Бахмута. Військовий закликав вірити в ЗСУ.

"Сили оборони тримають Бахмут. Дають бій", – зазначив український захисник.

Українські підрозділи не дозволили російським військовим оточити Бахмут, але ситуація на цій ділянці фронту залишається важкою. Військове командування вважає, що тривала оборона міста дозволить підготувати резерви та створити необхідні умови для ефективного контрнаступу. За такої умови ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська, а саме — штурмові загони "Вагнера".

Загалом ситуація навколо міста є контрольованою, але важкою. Російські пропагандисти стверджували, що російські війська захоплюють Бахмут в кільце, а Україна нібито почала виводити підрозділи. Ця інформація не підтвердилася. ЗСУ й надалі успішно боронять українську землю від окупантів.

Раніше Фокус опублікував заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Він зазначив, що успіх оборони Бахмута залежить від хитрості командирів, нестандартного мислення у важкій ситуації, а також запевнив у спроможності українських підрозділів втримати населений пункт завдяки тактичним діям українських захисників. Сам воєначальник раніше особисто прибув аби пересвідчитися у спроможності гарнізону й надалі витримувати атаки російських загарбників.

В Міноборони розповіли щодо масового знищення ЗС РФ поблизу Бахмута. Замміністерка Ганна Маляр закликала вважати перемогою тривалу оборону міста, адже ворог докладає неймовірних зусиль аби захопити цю локацію та втрачає десятки тисяч підготовлених окупантів.