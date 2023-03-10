Зруйновано мости, підприємства та будинки: з'явилися нові супутникові знімки Бахмута

Останні кілька тижнів місто зазнало масштабних руйнувань, особливо збоку частини Бахмута, яку захопили окупанти.

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Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі супутникові знімки міста-фортеці Бахмут на Донеччині, де зараз тривають запеклі бої. Світлини демонструють руйнування мостів через річку Бахмутівка, а також інфраструктури прифронтового міста. Про це повідомляє The New York Times.

Супутникові знімки свідчать, що найбільших руйнувань зазнала східна частина міста, яку, як заявляють російські засоби пропаганди, захопили ЗС РФ.

На знімках за 23 лютого 2023 року можна побачити значні пошкодження промислових об'єктів, житлових будинків та переправ. Супутникові світлини за 6 березня свідчать про те, що масштабних руйнувань зазнали райони міста на півдні.

Супутникове фото Бахмута за 6 березня

Захищаючи місто-фортецю Бахмут на Донеччині, загинули батько і син — Олег та Микита Хомюки. Вони звільняли Київську, Харківську та Херсонську області. Пізніше Хомюки поїхали на Донеччину. Під час бою батько накрив собою сина від снарядів, але вони обоє загинули.

У Бахмуті загинув командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Захиснику було 27 років, 9 з яких він провів на війні. Причиною загибелі "Да Вінчі" стало осколкове поранення в шию. Свого часу Дмитро Коцюбайло отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України. Сьогодні, 10 березня, з Героєм прощаються у Києві.