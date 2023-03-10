Разрушены мосты, предприятия и дома: появились новые спутниковые снимки Бахмута

Последние несколько недель город испытал масштабные разрушения, особенно сбоку части Бахмута, которую захватили оккупанты.

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Компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки города-крепости Бахмут в Донецкой области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Фотографии демонстрируют разрушение мостов через реку Бахмутовка, а также инфраструктуры прифронтового города. Об этом сообщает The New York Times.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что наибольшие разрушения потерпели восточная часть города, которую, как заявляют российские средства пропаганды, захватили ВС РФ.

На снимках за 23 февраля 2023 года можно увидеть значительные повреждения промышленных объектов, жилых домов и переправ. Спутниковые фотоснимки за 6 марта свидетельствуют о том, что масштабные разрушения получили районы города на юге.

Спутниковое фото Бахмута за 6 марта

Защищая город-крепость Бахмут в Донецкой области, погибли отец и сын — Олег и Никита Хомюки. Они увольняли Киевскую, Харьковскую и Херсонскую области. Позже Хомюки уехали на Донетчину. Во время боя отец накрыл сына от снарядов, но они оба погибли.

В Бахмуте погиб командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ГУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Защитнику было 27 лет, 9 из которых он провел на войне. Причиной гибели "Да Винчи" стало осколочное ранение в шею. В свое время Дмитрий Коцюбайло получил высшую государственную награду – звание Героя Украины. Сегодня, 10 марта, с Героем прощаются в Киеве.