"Безславна історія ПВК "Вагнер" незабаром закінчиться", — Череватий про бої за Бахмут

За словами спікера Східного угруповання військ, більшість "вагнерівців" полягла на бахмутських полях.

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Українські військові в боях за Бахмут знищили більшу частину "вагнерівців". Їхній морально-психологічний стан украй низький. Про це повідомив речник Східного угруповання Сергій Череватий у телемарафоні.

Військові мають можливість перехоплювати переговори окупантів між собою. Як зазначає Череватий, моральний стан "вагнерівців" украй низький. Судячи з кількості роликів власника ПВК "Вагнер" Євгенія Прихожина, між найманцями та командуванням РФ існують конфлікти.

Також речник Східного угруповання зазначає, що майстерність українських Сил оборони фактично знищує угруповання ПВК "Вагнер".

"Вони зазнали суттєвих втрат, і можна сказати, більша частина полягла на бахмутських полях", — заявив Череватий.

Тому спікер припускає, що безславна історія "вагнерівців" скоро закінчиться. Також він зазначив, що оборона Бахмута залишається важливим завданням для ЗСУ. Тим більше, що операція має моральний аспект — "друга армія світу" не може взяти український райцентр. У ЗС РФ розуміють, що ними бездарно керують і кидають на "м'ясні штурми", тому це сильно впливає на моральний стан командирів армії.

Нагадаємо, 10 березня в Міноборони заявили, що РФ запустила інформаційну атаку навколо Бахмута, стверджуючи, що між Зеленським і Залужним є конфлікт щодо оборони міста.

10 березня заступник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що українська армія готує контрнаступ через 2 місяці, поки ЗСУ вимотують ЗС РФ.