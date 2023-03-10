Відбиті штурми та знищений ПТРК: прикордонники показали, як тримають оборону на Донбасі (відео)

Бійці Сил оборони не лише знищують ворожу техніку, а й особовий склад. Впродовж лише 9 березня росіяни у боях проти прикордонників втратили вбитими та пораненими понад 50 осіб.

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Російська піхота на маршрутах руху та в укриттях була знищена прикордонниками на бахмутському напрямку за допомогою мінометів. У Telegram Держприкордонслужби 10 березня опублікували відповідне відео.

Мінометники ефективно знищили особовий склад ворога. Снайперська пара українських прикордонників зірвала плани загарбників щодо широкого наступу. Українські захисники ліквідували окупанта, який намагався вивезти резерв на лінію зіткнення. Втративши орієнтування, 10 штурмовиків вирішили закріпитися за зруйнованою спорудою. Згодом їх й знищили прикордонники-мінометники.

На іншому напрямку у Донецькій області також бійці ЗСУ продемонстрували чудовий результат. Оператори БПЛА здійснили успішний "скид" на голови російських окупантів. Боєприпас знищив бліндаж, у якому перебували загарбники, а також їхній протитанковий ракетний комплекс. Загалом за 9 березня, як доповіли прикордонники, ворожі сили втратили ПТРК, 24 особи вбитими та ще 27 пораненими.

Оборона Бахмута триває попри намагання російських підрозділів захопити місто. Загарбникам не вдається оточити гарнізон. Російська війська втрачають свої найбільш боєздатні підрозділи, зокрема десантників та "вагнерівців".

Раніше Фокус опублікував заяву спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого стосовно того, що більша частина "вагнерівців" полягла на бахмутських полях. Морально-психологічний стан найманців украй низький. Спікер припускає, що безславна історія "вагнерівців" скоро закінчиться. Також він зазначив, що оборона Бахмута залишається важливим завданням для ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський особисто прибув на територію Бахмута аби переконатися, що місто можливо втримати. Він нагадав, що оборона населеного пункту триває майже 10 місяців. Сили оборони зуміли реалізувати низку тактичних дій, які на цей момент не дали росіянам захопити місто в оперативне оточення, але ситуація залишається важкою.