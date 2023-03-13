Бійці ЗСУ показали кадри роботи в українському БТР "Буцефал" під Бахмутом (відео)

За допомогою бронетранспортера українські воєнні виявляють позиції російських військ та завдають ударів по них, а також прикривають піхоту під час штурму.

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Бійці Збройних сил України застосовували українські бронетранспортери (БТР-4) "Буцефал" на Бахмутському напрямку Донецької області. Надані воєнними кадри роботи опублікували у Telegram-каналі KARYMAT.

Повідомляється, що солдати української армії завдавали ударів із 30-мм гармати.

На першому та другому ролику два БТР-4 "Буцефал" виявляють позицію російських військ, після чого починають вести по ній вогонь. На третьому відео воєнні на техніці прикривають піхоту під час штурму позицій ЗС РФ у районі Бахмута.

Що відомо про БТР-4 "Буцефал"

"Буцефал" — повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8, розроблений в Україні — у Харківському конструкторському бюро машинобудування. Техніка призначена для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою. БТР використовують для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії за різних умов, навіть у разі застосування зброї масового ураження.

БТР-4 може виконувати поставлені завдання цілодобово, у різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям та в умовах повного бездоріжжя. Діапазон температур повітря від -40 до +55°C.

Нагадаємо, 10 березня українські прикордонники показали, як тримають оборону на Бахмутському напрямку за допомогою мінометів. Бійці сил оборони не тільки знищують ворожу техніку, а й особовий склад ЗС РФ.

У ЗСУ також показали успішну роботу мобільних ППО. Їхня головна перевага — швидке розгортання та переміщення на місцевості залежно від розташування ворога.