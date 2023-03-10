Знищили десятки цілей: у ЗСУ показали успішну роботу мобільних груп ППО (відео)

Головна перевага мобільних груп протиповітряної оборони, порівняно зі стаціонарними комплексами, — швидке розгортання та переміщення на місцевості залежно від розташування ворога.

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Наприкінці 2022 року Україна почала використовувати у Північній операційній зоні мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. За цей час вони добре себе зарекомендували і продемонстрували свою ефективність. Про це у п'ятницю, 10 березня, розповідає командування Об'єднаних сил ЗСУ.

За цей час мобільні групи ППО змогли знищити десятки повітряних ворожих цілей.

Основні завдання підрозділів — розвідка повітряного простору та знищення повітряного супротивника.

У січні у Північній зоні створили 19 мобільних груп ППО

При цьому головною перевагою мобільних груп ППО порівняно зі стаціонарними комплексами є їхнє швидке розгортання — до десяти хвилин. Серед інших плюсів їх використання також зазначають здатність підрозділів переміщатися місцевістю залежно від розташування російського угруповання.

До складу групи, як правило, входить до чотирьох військовослужбовців, а саме:

командир групи;

оператор ПЗРК;

кулеметник;

водій.

"Поява мобільних вогневих груп — це вдала оптимізація ЗСУ", — розповідає командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він пояснює, що для створення такої групи на автомобілі, надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Це може бути або великокаліберний кулемет, або переносний зенітно-ракетний комплекс.

"Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони загалом", — наголошує Наєв.

20 січня цього року в Міноборони України повідомляли, що у Північній операційній зоні створено 19 мобільних груп ППО.

Нагадаємо, на початку лютого заступник командувача Сухопутних військ України Олександр Павлюк говорив, що в підрозділах рупії сил і засобів оборони Києва створили мобільні вогневі групи, які протидіятимуть іранським ударним безпілотникам Shahed-136 і російським крилатим ракетам.