Для захисту від ракет і дронів: у Києві сформували нові мобільні групи ППО (фото)

Замкомандувача Сухопутних військ Олександр Павлюк розповів, що українські бійці оснащені легковими автомобілями з великокаліберними кулеметами та тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказування.

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У підрозділах Угруповання сил і засобів оборони Києва створили мобільні вогневі групи, які протидіятимуть іранським ударним безпілотникам Shahed-136 та російським крилатим ракетам. Про це розповів заступник командувача Сухопутних військ України Олександр Павлюк.

Він повідомив, що мобільні групи оснащені легковими автомобілями з великокаліберними кулеметами та тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного вказування на цілі.

Вогневі позиції військових позначені так, щоб екіпаж виїхав якнайшвидше на місце у разі потреби. А підготовка бійців до виїзду на бій займає менше однієї хвилини.

Павлюк зазначив, що кількість мобільних груп постійно росте. Крім того, постійно покращується технічний складник. Також військові у складі угруповання можуть знищувати крилаті ракети й інші повітряні цілі.

Нагадаємо, 8 лютого спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що в РФ можуть закінчуватися дрони Shahed-136, їх російські війська зараз не застосовують. Він додав, що останні атаки дронами-камікадзе були безуспішними. Українські засоби ППО перехопили усі БПЛА.

4 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна може отримати ЗРК SAMP/T Mamba. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, постачання допоможуть врятувати життя українців від ракетного обстрілу Росії.