Чекають на наступну партію: у Повітряних силах пояснили, чому ЗС РФ не запускають Shahed

За словами Юрія Ігната, останні атаки дронами-камікадзе були безуспішними. Українські засоби ППО перехопили усі Shahed.

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Російські війська востаннє запускали іранські дрони-камікадзе Shahed 16 січня. Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі 24 каналу розповів, із чим це може бути пов'язано.

У російської армії можуть закінчуватися дрони-камікадзе Shahed-136. За словами Юрія Ігната, точних даних про кількість Shahed у ЗС РФ немає, але помітно, що зараз їх не застосовують. Окупанти запускали дрони-камікадзе в такі дати:

в ніч із 31 грудня на 1 січня — 45 дронів;

в ніч на 2 січня — 39 дронів;

16 січня — 24 дрони.

Усіх їх вдалося збити, жоден не досяг своєї мети.

"Більше ворог їх не використав на жодному з напрямків. Це говорить про те, що росіяни приберегли якусь частину або чекають наступну партію", — вважає Ігнат.

Є інформація, додав речник, що в РФ хочуть побудувати у себе завод із виробництва іранських дронів — і це ще одна загроза для України. Москва та Тегеран не планують відмовлятися від співпраці.

Одними з найефективніших засобів проти Shahed є німецькі ЗСУ Gepard, але вони мають дальність ураження всього кілька кілометрів, тому покрити всю територію від атак складно. Для підтримки 100% результатів у збитті дронів Україні потрібні сучасні винищувачі, наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 25 січня армія РФ запустила по Миколаївській області БПЛА Shahed і крилаті ракети.

19 січня в ОК Південь заявили, що ЗС РФ "палили, де завгодно", тому більше не запускають Shahed.