Ожидают следующую партию: в Воздушных силах объяснили, почему ВС РФ не запускают Shahed

По словам Юрия Игната, последние атаки дронами-камикадзе были безуспешными. Украинские средства ПВО перехватили все Shahed.

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Российские войска последний раз запускали иранские дроны-камикадзе Shahed 16 января. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии 24 каналу рассказал, с чем это может быть связано.

У российской армии могут заканчиваться дроны-камикадзе Shahed-136. По словам Юрия Игната, точных данных о количестве Shahed у ВС РФ нет, но заметно, что сейчас их не применяют. Оккупанты запускали дроны-камикадзе в такие даты:

в ночь с 31 декабря на 1 января — 45 дронов

в ночь на 2 января — 39 дронов

16 января — 24 дрона

Всех их удалось сбить, ни один не достиг своей цели.

"Больше враг их не использовал ни на одном из направлений. Это говорит о том, что россияне приберегли какую-то часть или ожидают следующую партию", — считает Игнат.

Есть информация, добавил спикер, что в РФ хотят построить у себя завод по производству иранских дронов — и это еще одна угроза для Украины. Москва и Тегеран не планируют отказываться от сотрудничества.

Одними из самых эффективных средств против Shahed являются немецкие ЗСУ Gepard, но у них дальность поражения всего пару километров, поэтому покрыть всю территорию от атак сложно. Для поддерживания 100% результатов в сбитии дронов Украине нужны современные истребители, подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, 25 января армия РФ запустила по Николаевской области БПЛА Shahed и крылатые ракеты.

19 января в ОК Юг заявили, что ВС РФ "курили, где попало", поэтому больше не запускает Shahed.