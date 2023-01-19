"Курили, где попало": в ОК Юг раскрыли, почему Россия не запускает иранские дроны Shahed

Российская армия не может подготовить квалифицированных специалистов для управления БПЛА-камикадзе.

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Россия стала реже запускать иранские дроны-камикадзе линейки Shahed из-за нехватки операторов и плохой погоды. Руководитель пресc-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила об этом в эфире "Апостроф TV".

Последний раз российские войска пытались нанести массированный удар с помощью беспилотников Shahed 2 января. По словам Натальи Гуменюк, одной из причин задержки стало отсутствие инспекторов, способных программировать и запускать дроны. Новые специалисты проходят обучение, которое недавно прервалось.

"На тех учебных базах, которые расположили в Крыму и на левобережной Херсонщине, они "курили" там, где как раз попало, и у них не состоялось качественное обучение, о котором они мечтали", — отметила представитель ОК "Юг".

Вдобавок, у оккупантов осталось немного беспилотников, а запускать их мешает порывчатый штормовой ветер, который зимой бушует в приморских районах Украины. Такие погодные условия мешают дронам линейки Shahed выполнять поставленные задачи.

Ранее писали, какое оружие поставили в Россию из Ирана. Среди прочего, россияне получили от партнера различные ударные дроны, в том числе Shahed-136 и Mohajer-6.

В декабре специалист по беспилотным технологиям Валерий Яковенко назвал слабые места иранских дронов Shahed. По его словам, БПЛА часто ломаются из-за применения гражданских технологий и холодной погоды, но оккупанты могут модифицировать их, добавив изоляцию и системы подогрева.