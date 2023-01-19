"Курили, де завгодно": в ОК Південь розкрили, чому Росія не запускає іранські дрони Shahed

Російська армія не може підготувати кваліфікованих спеціалістів для управління БПЛА-камікадзе.

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Росія стала рідше запускати іранські дрони-камікадзе лінійки Shahed через нестачу операторів та погану погоду. Керівник пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила про це в ефірі "Апостроф TV ".

Востаннє російські війська намагалися завдати масованого удару за допомогою безпілотників Shahed 2 січня. За словами Наталії Гуменюк, однією з причин затримки стала відсутність інспекторів, здатних програмувати та запускати дрони. Нові фахівці проходять навчання, яке нещодавно перервалося.

"На тих навчальних базах, які розташували в Криму та на лівобережній Херсонщині, вони "курили" там, де саме потрапило, і в них не відбулося якісне навчання, про яке вони мріяли", — зауважила представниця ОК "Південь".

До того ж, в окупантів залишилося небагато безпілотників, а запускати їх заважає поривчастий штормовий вітер, який взимку вирує у приморських районах України. Такі погодні умови заважають дронам лінійки Shahed виконувати поставлені завдання.

Раніше писали, яку зброю поставили до Росії з Ірану. Серед іншого, росіяни отримали від партнера різні ударні дрони, у тому числі Shahed-136 та Mohajer-6.

У грудні фахівець із безпілотних технологій Валерій Яковенко назвав слабкі місця іранських дронів Shahed. За його словами, БПЛА часто ламаються через застосування цивільних технологій та холодної погоди, але окупанти можуть модифікувати їх, додавши ізоляцію та системи підігріву.