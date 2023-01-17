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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Московська коаліція. Зброя та обладнання, передане Росії

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Білорусь відправила в РФ десятки танків

Із моменту повномасштбного вторгнення РФ в Україну лише дві країни передали озброєння агресору — це Іран і Білорусь. Крім бронетехніки та дронів, ЗС РФ отримали бронежилети й інше спорядження з-за кордону.

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У наведеному нижче списку ми спробували зібрати іноземну військову техніку, надіслану Росії Білоруссю й Іраном під час російсько-української війни 2022 року. Список сортований за категоріями озброєнь. Через конфіденційний характер деяких постачань цей перелік становить лише нижню межу загального обсягу озброєнь, наданого Росії. Приватні закупівлі та комерційне військове спорядження, придбане для мобілізованих, не включене до цього списку. Інформація в ньому оновлюватиметься в міру виявлення нових фактів військової підтримки.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про постачання в РФ зброї з Ірану та Білорусі.

Ударні БПЛА

  • Mohajer-6 [вересень 2022 р.]
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Mohajer-6

Баражуючі боєприпаси

  • Shahed-131 ''Герань-1'' [до жовтня 2022 р.]
  • Shahed-136 ''Герань-2'' [до вересня 2022 р.]
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Shahed-136
Фото: Twitter

Танки

  • 98 Т-72А та Т-72АВ [жовтень 2022 р.]
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Білорусь відправила десятки танків у РФ

Бойові броньовані машини

  • 20 ''безбаштових БМП'' [жовтень 2022 р.]

Бойові машини піхоти

  • 40 БМП-2 [вересень 2022 р.]
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РФ отримує БМП-2 з Білорусі
Фото: Андрiй Платонов

Вантажні автомобілі

  • 53 Урал-4320 [жовтень 2022 р.]

Боєприпаси

  • Десятки тисяч тонн боєприпасів [постачаються з березня 2022 року й далі]
  • ПГМ Ghaem-5 [вересень 2022 р.] (для БПЛА Mohajer-6)

Військове спорядження

  • Шоломи NIJ II [листопад 2022 р.]
  • Балістичні жилети Rouin-3 [листопад 2022]
іранські постачання зброї в Росії Fullscreen
Іранські бронежилети також надходять у ЗС РФ

Автори дякують UAWeapons за допомогу в підготовці матеріалу.

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Невидима стіна зруйнована. Україну посилюють західними танками та бронетехнікою
Невидима стіна зруйнована. Україну посилюють західними танками та бронетехнікою