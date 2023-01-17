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Военный Фокус Российско-украинская война

Московская коалиция. Оружие и оборудование, поставленное в Россию

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Беларусь отправила в РФ десятки танков

С момента полномасштбного вторжения РФ в Украину только две страны передали вооружение агрессору — это Иран и Беларусь. Помимо бронетехники и дронов ВС РФ получили бронежилеты и другое снаряжение из-за границы.

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В приведенном ниже списке мы попытались собрать иностранную военную технику, поставленную в Россию Беларусью и Ираном за время российско-украинской войны 2022 года. Список отсортирован по категориям вооружений. Из-за конфиденциального характера некоторых поставок этот перечень представляет лишь нижнюю границу общего объема вооружений, поставленных в Россию. Частные закупки и коммерческое военное снаряжение, приобретенное для мобилизованных, не включены в данный список. Информация в нем будет обновляться по мере выявления новых фактов военной поддержки.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о поставках в РФ оружия из Ирана и Беларуси.

Ударные БПЛА

  • Mohajer-6 [сентябрь 2022 г.]
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Mohajer-6

Барражирующие боеприпасы

  • Shahed-131 ''Герань-1'' [до октября 2022 г.]
  • Shahed-136 ''Герань-2'' [до сентября 2022 г.]
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Shahed-136
Фото: Twitter

Танки

  • 98 Т-72А и Т-72АВ [октябрь 2022 г.]
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Беларусь поставила десятки танков в РФ

Боевые бронированные машины

  • 20 ''безбашенных БМП'' [октябрь 2022 г.]

Боевые машины пехоты

  • 40 БМП-2 [сентябрь 2022 г.]
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РФ получает БМП-2 из Беларуси
Фото: Андрей Платонов

Грузовые автомобили

  • 53 Урал-4320 [октябрь 2022 г.]

Боеприпасы

  • Десятки тысяч тонн боеприпасов [поставляются с марта 2022 года и далее]
  • ПГМ Ghaem-5 [сентябрь 2022 г.] (для БПЛА Mohajer-6)

Военное снаряжение

  • Шлемы NIJ II [ноябрь 2022 г.]
  • Баллистические жилеты Rouin-3 [ноябрь 2022]
иранские поставки оружия в рф Fullscreen
Иранские бронежилеты также поступают в ВС РФ

Авторы благодарят UAWeapons за помощь в подготовке материала.

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Невидимая стена разрушена. Украину усиливают западными танками и бронетехникой
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