Погода, збої та навігація: експерт назвав слабкі місця іранських дронів-камікадзе

Росіяни модифікують безпілотники, доки українці шукають нові способи боротьби з ними, стверджує Валерій Яковенко.

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Після тривалої перерви Росія продовжує атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе лінійки Shahed. Засновник проекту Drones.ua, фахівець із безпілотних технологій Валерій Яковенко в інтерв'ю агентству "УНІАН" припустив, що інженери могли усунути слабкі місця технології.

Він зазначив, що іранські Shahed мають дуже високий рівень відмов, адже при складанні використовуються прості цивільні технології. Багато дронів не долітають до цілей через поломки та збої в роботі електроніки.

"Але згодом ризикові компоненти можуть бути замінені. Це підвищить небезпеку обладнання навіть за умови низьких температур", — наголосив експерт.

Представники Збройних сил України неодноразово заявляли, що дрони Shahed можуть замерзати за низьких температур, але зараз вони продовжують завдавати ударів, незважаючи на морози. За словами Валерія Яковенка, заяви військових були "коректними", але ворог розвивається та намагається усунути недоліки апаратів. Щоб дізнатися чи змінилися характеристики, потрібно захопити та вивчити кілька модифікованих БПЛА.

Насамперед, від заморозків страждає електроніка: система контролю та автопілот. Росіяни разом із іранцями могли додати температурну ізоляцію та механізми для підігріву акумуляторів. Якщо все зробити правильно, то дрони зможуть витримувати температуру до -20 градусів, хоча все ще не зможуть літати за сильних дощів, снігопадів, шквального вітру.

В той же час, просте відключення GPS за допомогою засобів радіоелектронної боротьби навряд чи завадять Shahed атакувати цілі, адже за відсутності супутникової навігації вони долітають завдяки інерційній системі. Навіть якщо БПЛА зіб'ється з курсу і потрапить не туди, куди його відправили — боєголовка все одно вибухне, спричинивши великі руйнування.

Наразі фахівці шукають способи виводити з ладу супутникову навігацію іранських дронів, але вони обладнані платами, які захищають від віддаленого злому, наприклад, відсівають фейкові сигнали GPS. Як запевняє Валерій Яковенко, часом вдасться підібрати механізм блокування Shahed, після чого виробник зможе знову модифікувати конструкцію.

"Таким чином матимемо гонку озброєнь", — припустив експерт.

У ніч проти 19 грудня Повітряні сили України збили 30 із 35 дронів-камікадзе лінійки Shahed, запущених Росією. БПЛА знищували за допомогою зенітно-ракетних комплексів, винищувачів, мобільних вогневих груп.

Нещодавно стало відомо, що РФ перевезла іранські дрони-камікадзе до Краснодарського краю і тепер запускає їх з боку Азовського моря. Раніше безпілотники розміщувалися у Криму, але росіяни злякалися ударів українських військ.