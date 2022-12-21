Погода, сбои и навигация: эксперт назвал слабые места иранских дронов-камикадзе

Россияне модифицируют беспилотники, пока украинцы ищут новые способы борьбы с ними, утверждает Валерий Яковенко.

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После продолжительного перерыва Россия продолжает атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе линейки Shahed. Основатель проекта Drones.ua, специалист по беспилотным технологиям Валерий Яковенко в интервью агентству "УНІАН" предположил, что инженеры могли устранить слабые места технологии.

Он отметил, что у иранских Shahed очень высокий уровень отказов, ведь при сборке используются простые гражданские технологии. Многие дроны не долетают до целей из-за поломок и сбоев в работе электроники.

"Но со временем рисковые компоненты могут быть заменены. Это повысить опасность оборудования даже при условии низких температур", — подчеркнул эксперт.

Представители вооруженных сил Украины неоднократно заявляли, что дроны Shahed могут замерзать при низких температурах, но сейчас они продолжают наносить удары, несмотря на морозы. По словам Валерия Яковенко, заявления военных были "корректными", но враг развивается и пытается устранить недостатки аппаратов. Чтобы узнать, изменились ли характеристики, нужно захватить и изучить несколько модифицированных БПЛА.

Прежде всего, от заморозков страдает электроника: система контроля и автопилот. Россияне вместе с иранцами могли добавить температурную изоляцию и механизмы для подогрева аккумуляторов. Если все сделать правильно, то дроны смогут выдерживать температуру до -20 градусов, хотя все еще не смогут летать при сильных дождях, снегопадах, шквальном ветре.

В то же время, простое отключение GPS с помощью средств радиоэлектронной борьбы вряд ли помешают Shahed атаковать цели, ведь при отсутствии спутниковой навигации они долетают благодаря инерциальной системе. Даже если БПЛА собьется с курса и попадет не туда, куда его отправили — боеголовка все равно взорвется, вызвав большие разрушения.

Сейчас специалисты ищут способы выводить из строя спутниковую навигацию иранских дронов, но они оборудованы платами, которые защищают от удаленного взлома, например, отсеивают фейковые сигналы GPS. Как уверяет Валерий Яковенко, временем удастся подобрать механизм блокировки Shahed, после чего производители смогут снова модифицировать конструкцию.

"Таким образом, будем иметь гонку вооружений", — предположил эксперт.

В ночь на 19 декабря Воздушные силы Украины сбили 30 из 35 дронов-камикадзе линейки Shahed, запущенных Россией. БПЛА уничтожали с помощью зенитно-ракетных комплексов, истребителей, мобильных огневых групп.

Недавно стало известно, что РФ перевезла иранские дроны-камикадзе в Краснодарский край и теперь запускает их со стороны Азовского моря. Раньше беспилотники размещались в Крыму, но россияне испугались ударов украинских войск.