Армия РФ запустила по Украине БПЛА Shahed и ракеты: в регионах слышали взрывы (видео)

Российские военные, по данным властей, пытались перегрузить дронами украинскую систему ПВО. Ракеты могли запустить с бомбардировщиков Ту-22м3 у восточных границ.

Related video

Российские военные вечером 25 января устроили атаку по Украине иранскими беспилотниками Shahed. Об этом написал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Пишут что уже 3 группы мопедов взлетели. Мелкие пакостники в день рождения лучшего Президента не могли ничего не сделать", — отметил он и добавил, что не исключен пуск ракет.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревогу. Вражеская армия, по его данным, пытается перегрузить систему ПВО.

"Воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", — написал глава ОП.

[ + – ] Примерное направление пуска иранских БПЛА

Во многих областях Украины дали сигнал воздушной тревоги.

ВС РФ атакуют Украину дронами-камикадзе Shahed — ситуация в регионах

СМИ сообщали о взрывах в Днепре. В Запорожской, Сумской и Херсонской областях отработали силы ПВО. В Херсонской области, по данным местных пабликов, удалось сбить 1 дрон в Бериславском районе.

Кроме этого, была информация о взрывах в Запорожье, Харькове и Херсоне.

"Внимание жители Харькова и области. Есть опасность ракетных ударов. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях", — предупредил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В некоторых районах Харькова и области очевидцы слышали взрыв. Мониторинговые каналы также писали о пусках ракет по городам.

"Особое внимание Днепру и Запорожью сообщить о запуске ракет почти невозможно из-за их скорости, по возможности найдите безопасные места заранее", — отмечает ресурс monitor.

В Днепре прозвучало несколько взрывов, очевидцы сообщают о задымлении в городе и прилете.

В Одессе местные жители во время вечерней тревоги запустили салют.

Ракеты могли запустить с трех бомбардировщиков Ту-22М3 у восточных границ. Позднее стало известно, что самолеты армии РФ вернулись на базу.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович предупредил о сохранении высокого уровня ракетной опасности.

Напомним, что ВСУ успешно применяют против дронов-камикадзе Shahed средства радиоэлектронной борьбы. Военные запускают радиоэлектронный "спуфинг" для изменения координат GPS и отправки БПЛА в другое место.

Фокус уже писал, что украинские самодельные беспилотники успешно поражают технику захватчиков. Один такой БПЛА стоит от $350 до $400 и способен нести до 1 кг взрывчатки.