Армия РФ запустила по Украине БПЛА Shahed и ракеты: в регионах слышали взрывы (видео)
Российские военные, по данным властей, пытались перегрузить дронами украинскую систему ПВО. Ракеты могли запустить с бомбардировщиков Ту-22м3 у восточных границ.
Российские военные вечером 25 января устроили атаку по Украине иранскими беспилотниками Shahed. Об этом написал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"Пишут что уже 3 группы мопедов взлетели. Мелкие пакостники в день рождения лучшего Президента не могли ничего не сделать", — отметил он и добавил, что не исключен пуск ракет.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревогу. Вражеская армия, по его данным, пытается перегрузить систему ПВО.
"Воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", — написал глава ОП.
Во многих областях Украины дали сигнал воздушной тревоги.
ВС РФ атакуют Украину дронами-камикадзе Shahed — ситуация в регионах
СМИ сообщали о взрывах в Днепре. В Запорожской, Сумской и Херсонской областях отработали силы ПВО. В Херсонской области, по данным местных пабликов, удалось сбить 1 дрон в Бериславском районе.
Кроме этого, была информация о взрывах в Запорожье, Харькове и Херсоне.
"Внимание жители Харькова и области. Есть опасность ракетных ударов. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях", — предупредил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В некоторых районах Харькова и области очевидцы слышали взрыв. Мониторинговые каналы также писали о пусках ракет по городам.
"Особое внимание Днепру и Запорожью сообщить о запуске ракет почти невозможно из-за их скорости, по возможности найдите безопасные места заранее", — отмечает ресурс monitor.
В Днепре прозвучало несколько взрывов, очевидцы сообщают о задымлении в городе и прилете.
В Одессе местные жители во время вечерней тревоги запустили салют.
Ракеты могли запустить с трех бомбардировщиков Ту-22М3 у восточных границ. Позднее стало известно, что самолеты армии РФ вернулись на базу.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович предупредил о сохранении высокого уровня ракетной опасности.
Напомним, что ВСУ успешно применяют против дронов-камикадзе Shahed средства радиоэлектронной борьбы. Военные запускают радиоэлектронный "спуфинг" для изменения координат GPS и отправки БПЛА в другое место.
Фокус уже писал, что украинские самодельные беспилотники успешно поражают технику захватчиков. Один такой БПЛА стоит от $350 до $400 и способен нести до 1 кг взрывчатки.