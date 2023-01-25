Армія РФ запустила по Україні БПЛА Shahed та ракети: у регіонах чули вибухи (відео)

Російські військові, за даними влади, намагалися перевантажити дронами українську систему ППО. Ракети могли запустити з бомбардувальників Ту-22м3 біля східних кордонів.

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Російські військові ввечері, 25 січня, влаштували атаку по Україні іранськими безпілотниками Shahed. Про це написав у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Пишуть, що вже 3 групи мопедів злетіли. Дрібні капосники в день народження кращого Президента не могли нічого не зробити", — зазначив він і додав, що цілком ймовірний пуск ракет.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривогу. Ворожа армія, за його даними, намагається перевантажити систему ППО.

"Повітряні цілі вже збиваються у кількох регіонах", — написав глава ОП.

[ + – ] Зразковий напрямок запуску іранських БПЛА

У багатьох областях України дали сигнали повітряної тривоги.

ЗС РФ атакують Україну дронами-камікадзе Shahed — ситуація в регіонах

ЗМІ повідомляли про вибухи у Дніпрі. У Запорізькій, Сумській та Херсонській областях відпрацювали сили ППО. У Херсонській області, за даними місцевих пабліків, вдалося збити 1 дрон у Бериславському районі.

Крім цього, була інформація про вибухи у Запоріжжі, Харкові та Херсоні.

"Увага мешканці Харкова та області. Є небезпека ракетних ударів. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте у укриттях", — попередив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У деяких районах Харкова та області очевидці чули вибух. Моніторингові канали також писали про пуски ракет містами.

"Особливу увагу Дніпру та Запоріжжю повідомити про запуск ракет майже неможливо через їхню швидкість, по можливості знайдіть безпечні місця заздалегідь", — зазначає ресурс monitor.

У Дніпрі пролунало кілька вибухів, очевидці повідомляють про задимлення у місті та приліт.

В Одесі місцеві мешканці під час вечірньої тривоги запустили салют.

Ракети могли запустити із трьох бомбардувальників Ту-22М3 біля східних кордонів. Згодом стало відомо, що літаки армії РФ повернулися на базу.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович попередив про збереження високого рівня ракетної небезпеки.

Нагадаємо, що ЗСУ успішно застосовують проти дронів-камікадзе Shahed засоби радіоелектронної боротьби. Військові запускають радіоелектронний спуфінг для зміни координат GPS і відправки БПЛА в інше місце.

Фокус уже писав, щоукраїнські саморобні безпілотники успішно вражають техніку загарбників. Один такий БПЛА коштує від $350 до $400 і здатний нести до 1 кг вибухівки.