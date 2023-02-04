"Для захисту населення": у Франції підтвердили передачу Україні системи ППО Mamba

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, поставки допоможуть врятувати життя українців від ракетного обстрілу Росії.

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Італія та Франція підтвердили, що готові поставити Україні ЗРК SAMP/T Mamba. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у своєму акаунті в Twitter.

"З Гвідо Крозетто [міністр оборони Італії] ми вирішили поставити Україні систему ППО SAMP/T-MAMBA навесні 2023 року. Ця система захищатиме цивільне населення та інфраструктуру від російських атак", — написав голова оборонного відомства Франції.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партерам за поставки, що готуються, і повідомив, що системи ППО допоможуть у захисті цивільного населення України.

"Я дуже вдячний своїм колегам Себастьяну Лекорню та Гвідо Крозетто, які вирішили поставити ЗРК SAMP/T українській армії. Це допоможе нам врятувати тисячі життів від російських терактів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною", — написав Резніков у своєму Twitter.

SAMP/T Mamba: що відомо про систему ППО

Як писав Фокус раніше, у ЗРК входить блок управління вогнем на базі багатофункціонального електронного скануючого радара "ARABEL", автомобільна установка вертикальної наземної пускової установки, встановлена на французьких вантажівках Renault-KERAX 8×8, що включає модуль ураження комп'ютер "Mara" та пульти оператора " Magics", встановлені на вантажівці "Kerax".

Максимальна швидкість ракет Aster 30, що використовуються цією системою, становить 14 км/сек, вона здатна перехоплювати цілі на висоті від 50 до 20 км. Максимальна дальність польоту Aster 30 становить 100 км.

Нагадаємо, 3 лютого в США заявили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів. У пакет увійдуть протитанкові ракети для ПТРК Javelin, артилерійські боєприпаси, а також ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 150 км для РСЗВ HIMARS.

Того ж дня Фокус писав про те, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава розпочала навчання українських військових на танках Leopard 2. За словами міністра, навчання триватиме кілька тижнів і закінчиться, коли командування України та країн-союзників вважатиме, що українські екіпажі готові.