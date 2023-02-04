"Для захисту населення": у Франції підтвердили передачу Україні системи ППО Mamba
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, поставки допоможуть врятувати життя українців від ракетного обстрілу Росії.
Італія та Франція підтвердили, що готові поставити Україні ЗРК SAMP/T Mamba. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у своєму акаунті в Twitter.
"З Гвідо Крозетто [міністр оборони Італії] ми вирішили поставити Україні систему ППО SAMP/T-MAMBA навесні 2023 року. Ця система захищатиме цивільне населення та інфраструктуру від російських атак", — написав голова оборонного відомства Франції.
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партерам за поставки, що готуються, і повідомив, що системи ППО допоможуть у захисті цивільного населення України.
"Я дуже вдячний своїм колегам Себастьяну Лекорню та Гвідо Крозетто, які вирішили поставити ЗРК SAMP/T українській армії. Це допоможе нам врятувати тисячі життів від російських терактів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною", — написав Резніков у своєму Twitter.
SAMP/T Mamba: що відомо про систему ППО
Як писав Фокус раніше, у ЗРК входить блок управління вогнем на базі багатофункціонального електронного скануючого радара "ARABEL", автомобільна установка вертикальної наземної пускової установки, встановлена на французьких вантажівках Renault-KERAX 8×8, що включає модуль ураження комп'ютер "Mara" та пульти оператора " Magics", встановлені на вантажівці "Kerax".
Максимальна швидкість ракет Aster 30, що використовуються цією системою, становить 14 км/сек, вона здатна перехоплювати цілі на висоті від 50 до 20 км. Максимальна дальність польоту Aster 30 становить 100 км.
Нагадаємо, 3 лютого в США заявили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів. У пакет увійдуть протитанкові ракети для ПТРК Javelin, артилерійські боєприпаси, а також ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 150 км для РСЗВ HIMARS.
Того ж дня Фокус писав про те, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава розпочала навчання українських військових на танках Leopard 2. За словами міністра, навчання триватиме кілька тижнів і закінчиться, коли командування України та країн-союзників вважатиме, що українські екіпажі готові.