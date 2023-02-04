"Для защиты населения": во Франции подтвердили передачу Украине системы ПВО Mamba

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, поставки помогут спасти жизни украинцев от ракетных обстрелов России.

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Италия и Франция подтвердили, что готовы поставить Украине ЗРК SAMP/T Mamba. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в своем аккаунте в Twitter.

"С Гвидо Крозетто [министр обороны Италии] мы решили поставить Украине систему ПВО SAMP/T-MAMBA весной 2023 года. Эта система будет защищать гражданское население и инфраструктуру от российских атак", — написал глава оборонного ведомства Франции.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партеров за готовящиеся поставки и сообщил, что системы ПВО помогут в защите гражданского населения Украины.

"Я очень благодарен своим коллегам Себастьяну Лекорню и Гвидо Крозетто, которые решили поставить ЗРК SAMP/T украинской армии. Это поможет нам спасти тысячи жизней от российских терактов. Шаг за шагом мы закроем небо над Украиной", — написал Резников в своем Twitter.

SAMP/T Mamba: что известно о системе ПВО

Как писал Фокус ранее, В ЗРК входит блок управления огнем на базе многофункционального электронного сканирующего радара "ARABEL", автомобильная установка вертикальной наземной пусковой установки, установленная на французских грузовиках Renault-KERAX 8×8, включающий модуль поражения компьютер "Mara" и пульты оператора "Magics", установленные на грузовике "Kerax".

Максимальная скорость ракет Aster 30, используемых этой системой, составляет 14 км/сек, она способна перехватывать цели на высоте от 50 м до 20 км. Максимальная дальность полета Aster 30 составляет 100 км.

Напомним, 3 февраля в США обїявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 2,2 млрд долларов. В пакет войдут противотанковые ракеты для ПТРК Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии в 150 км, для РСЗО HIMARS.

В тот же день Фокус писал о том, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава начала обучение украинских военных на танках Leopard 2. По словам министра, обучение займет несколько недель и закончится, когда командование Украины и стран-союзников посчитают, что украинские экипажи готовы.