Для защиты от ракет и дронов: в Киеве сформировали новые мобильные группы ПВО (фото)

Замкомандующего Сухопутных войск Александр Павлюк рассказал, украинские бойцы оснащены легковыми автомобилями с великокалиберными пулеметами и тепловизионными прицелами, а также другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания.

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В подразделениях Группировки сил и средств обороны Киева создали мобильные огневые группы, которые будут противодействовать иранским ударным беспилотникам Shahed-136 и российским крылатым ракетам. Об этом рассказал заместитель командующего Сухопутных войск Украины Александр Павлюк.

Он сообщил, что мобильные группы оснащены легковыми автомобилями с великокалиберными пулеметами и тепловизионными прицелами, а также другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания.

Огневые позиции военных обозначены так, чтобы экипаж выехал как можно быстрее на место в случае необходимости. А подготовка бойцов к выезду на бой занимает меньше одной минуты.

Павлюк отметил, что количество мобильных групп постоянно растет. Кроме того, постоянно улучшается техническая составляющая. Также военные в составе группировке могут уничтожать крылатые ракеты и другие воздушные цели.

Напомним, 8 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у РФ могут заканчиваться дроны Shahed-136, их российские войска сейчас не применяют. Он добавил, что последние атаки дронами-камикадзе были безуспешными. Украинские средства ПВО перехватили все БПЛА.

4 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина может получить ЗРК SAMP/T Mamba. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, поставки помогут спасти жизни украинцев от ракетных обстрелов России.