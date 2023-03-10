Уничтожили десятки целей: в ВСУ показали успешную работу мобильных групп ПВО (видео)

Главное преимущество мобильных групп противовоздушной обороны по сравнению со стационарными комплексами — быстрое развертывание и перемещение на местности в зависимости от расположения врага.

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В конце 2022 года Украина начала использовать в Северной операционной зоне мобильные огневые группы противовоздушной обороны. За прошедшее время они хорошо себя зарекомендовали и продемонстрировали свою эффективность. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказывает командование Объединенных сил ВСУ.

Как уточняется, за это время мобильные группы ПВО смогли уничтожить десятки воздушных вражеских целей.

Основные задачи подразделений — разведка воздушного пространства и уничтожение воздушного противника.

В январе в Северной зоне создали 19 мобильных групп ПВО

При этом главным преимуществом мобильных групп ПВО по сравнению со стационарными комплексами является их быстрое развертывание — до десяти минут. Среди других плюсов их использования также отмечают способность подразделений перемещаться по местности в зависимости от расположения российской группировки.

В состав группы, как правило, входит до четырех военнослужащих, а именно:

командир группы,

оператор ПЗРК,

пулеметчик,

водитель.

"Появление мобильных огневых групп — это удачная оптимизация ВСУ", — рассказывает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он объясняет, что для создания такой группы на автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. Это может быть либо крупнокалиберный пулемет, либо переносной зенитно-ракетный комплекс.

"Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом", — подчеркивает Наев.

20 января этого года в Минобороны Украины сообщали, что в Северной операционной зоне создано 19 мобильных групп ПВО.

Напомним, в начале февраля заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк говорил, что в подразделениях нруппировки сил и средств обороны Киева создали мобильные огневые группы, которые будут противодействовать иранским ударным беспилотникам Shahed-136 и российским крылатым ракетам.