Уничтожили десятки целей: в ВСУ показали успешную работу мобильных групп ПВО (видео)
Главное преимущество мобильных групп противовоздушной обороны по сравнению со стационарными комплексами — быстрое развертывание и перемещение на местности в зависимости от расположения врага.
В конце 2022 года Украина начала использовать в Северной операционной зоне мобильные огневые группы противовоздушной обороны. За прошедшее время они хорошо себя зарекомендовали и продемонстрировали свою эффективность. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказывает командование Объединенных сил ВСУ.
Как уточняется, за это время мобильные группы ПВО смогли уничтожить десятки воздушных вражеских целей.
Основные задачи подразделений — разведка воздушного пространства и уничтожение воздушного противника.
При этом главным преимуществом мобильных групп ПВО по сравнению со стационарными комплексами является их быстрое развертывание — до десяти минут. Среди других плюсов их использования также отмечают способность подразделений перемещаться по местности в зависимости от расположения российской группировки.
В состав группы, как правило, входит до четырех военнослужащих, а именно:
- командир группы,
- оператор ПЗРК,
- пулеметчик,
- водитель.
"Появление мобильных огневых групп — это удачная оптимизация ВСУ", — рассказывает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он объясняет, что для создания такой группы на автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. Это может быть либо крупнокалиберный пулемет, либо переносной зенитно-ракетный комплекс.
"Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом", — подчеркивает Наев.
20 января этого года в Минобороны Украины сообщали, что в Северной операционной зоне создано 19 мобильных групп ПВО.
Напомним, в начале февраля заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк говорил, что в подразделениях нруппировки сил и средств обороны Киева создали мобильные огневые группы, которые будут противодействовать иранским ударным беспилотникам Shahed-136 и российским крылатым ракетам.