Внаслідок російського обстрілу школи в Авдіївці загинула жінка, — ОП (фото)

За даними Національної поліції, під обстрілом окупантів опинилися 11 населених пунктів Донецької області. Поранено місцевих жителів, знищено та пошкоджено 31 цивільний об'єкт.

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13 березня внаслідок ракетного обстрілу військами РФ школи у місті Авдіївка Донецької області загинула жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", — пише Єрмак.

Голова ОП опублікував у своїй соціальній мережі фотографії з наслідками обстрілу школи внаслідок влучення ракет окупантів.

Наслідки обстрілу школи в Авдіївці. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Також голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про ситуацію в області станом на ранок 13 березня.

За словами Кириленка, на Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і завдали авіаракетних ударів по Ласточкиному та Красногорівці Очеретинської громади. Обійшлося без жертв. Вранці росіяни тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, зокрема касетними боєприпасами, а також завдали авіаракетного удару по території Авдіївського коксохімічного заводу. Усього за добу війська РФ поранили 7 мешканців регіону.

За даними Нацполіції України, минулої доби війська РФ атакували Донеччину 34 рази, використовуючи авіацію, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Урагани", артилерію і танки.

Під прицілом окупантів опинилися 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Костянтинівка, Слов'янськ, Курахове, села Карлівка, Північне, Тоненьке, Ласточкине, Новоселівка Перша.

Карта бойових дій в Авдіївці, 13 березня 2023 року. Джерело: DeepState

Знищено та пошкоджено 31 цивільний об'єкт: 21 житловий будинок, адміністративну будівлю міськради, цех заводу, магазин, лінію електропередач, газопроводи, залізничну колію та автомобіль. Цивільні мешканці отримали поранення.

Нагадаємо, 15 лютого голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ЗС РФ прагнуть прорвати оборону на південь від Авдіївки.

Також 8 березня Фокус писав про знищення будівлі коксохімічного заводу в Авдіївці внаслідок обстрілу російськими військами. З-під завалів вдалося дістати четверо людей, один із яких був у тяжкому стані.