В результате российского обстрела школы в Авдеевке погибла женщина, — ОП (фото)

По данным Национальной полиции, под обстрелом оккупантов оказались 11 населенных пунктов Донецкой области. Ранены местные жители, уничтожен и поврежден 31 гражданский объект.

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13 марта в результате ракетного обстрела войсками РФ школы в городе Авдеевка Донецкой области погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке. Погибла местная жительница", – пишет Ермак.

Глава ОП выложил в своей социальной сети фотографии с последствиями обстрела школы в результате попадания ракет оккупантов.

Последствия обстрела школы в Авдеевке. Фото: Telegram Андрея Ермака

Также глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о ситуации в области по состоянию на утро 13 марта.

По словам Кириленко, на Донецком направлении россияне обстреляли Курахово и нанесли авиаракетные удары по Ласточкиному и Красногоровке Очеретинской общины. Обошлось без жертв. Утром россияне трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли авиаракетный удар по территории Авдеевского коксохимического завода. Всего за сутки войска РФ ранили 7 жителей региона.

По данным Нацполиции Украины, за минувшие сутки войска РФ атаковали Донеччину 34 раза используя авиацию, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураганы", артиллерию и танки.

Под прицелом оккупантов оказались 11 населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Константиновка, Славянск, Курахово, села Карловка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Новоселовка первая.

Карта боевых действий в Авдеевке, 13 марта 2023. Источник: DeepState

Уничтожен и поврежден 31 гражданский объект: 21 жилой дом, административное здание горсовета, цех завода, магазин, линия электропередач, газопроводы, железнодорожный путь и автомобиль. Гражданские жители получили ранения.

Напомним, 15 февраля глава городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что ВС РФ стремятся прорвать оборону к югу от Авдеевки.

Также, 8 марта Фокус писал об уничтожении здания коксохимического завода в Авдеевке в результате обстрела российскими войсками. Из-под завалов удалось достать четверо людей, один из которых был в тяжелом состоянии.