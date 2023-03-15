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Военный Фокус

Атомные подлодки для Австралии: Китай обвинил Запад в разжигании новой гонки вооружений

Британская подводная лодка класса Virginia
Британская подводная лодка класса Virginia

Пекин утверждает, что решение военного альянса трех стран AUKUS продать Австралии три атомных подлодки нарушает нормы Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако в Белом доме подчеркнули, что субмарины не будут вооружены ядерными боеголовками.

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В Китае резко отреагировали на решение тихоокеанского военного альянса AUKUS продать Австралии три атомные подводные лодки (АПЛ) типа Virginia с конвенциональным оружием. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 14 марта заявил, что "встают на ошибочный и опасный путь", разжигая новую гонку вооружений. Об этом сообщают обозреватели War is Boring.

В качестве аргумента китайская сторона заявила, что соглашение AUKUS является проявлением "типичного менталитета времен холодной войны". Пекин утверждает, что таким образом США, Великобритания и Австралия нарушают условия Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку неядерная держава получит подводные лодки с ядерной силовой установкой, которая обеспечивает большую бесшумность.

"Последнее совместное заявление США, Великобритании и Австралии демонстрирует, что три страны ради собственных геополитических интересов полностью игнорируют озабоченность международного сообщества и все дальше и дальше идут по пути ошибок и угрозы", — заявил Ван Вэньбинь.

Подобная риторика прозвучала и со стороны китайской миссии при ООН, которая подчеркнула, что решение AUKUS является вопиющим актом, ведущим к риску распространения ядерного оружия и подпитывающим гонку вооружения. Китайцы возмущаются тем, что Австралии будут переданы "тонны обогащенного урана оружейного качества", что в свою очередь является проявлением двойных стандартов, подрывающих авторитет международной системы контроля за нераспространением ЯО.

Какие лодки получит Австралия

В рамках соглашения AUKUS Австралия приобретает три АПЛ класса Virginia, с перспективой покупки еще двух подлодок такого же класса. Кроме того с 2027 года США и Великобритания будут размещать свои подводные лодки в Западной Австралии в рамках сдерживания Китая из-за агрессивной политики Пекина в отношении Тайваня. При этом в администрации Джо Байдена подчеркнули, что подлодки не будут оснащены ядерными боеголовками.

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Подписание соглашения военного альянса AUKUS, в который входят Австралия, США и Великобритания

Кроме того премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о многолетнем плане Австралии по созданию атомных ударных подводных лодок (SSN), которые будут использовать британский дизайн и американские системы вооружений. Новые субмарины будут оснащены реактором Rolls Royce и иметь систему вертикального запуска (VLS). Первые австралийские лодки будут построены компанией ASC в Аделаиде в начале 2030-х годов, а общая стоимость программы AUKUS, по предварительным данным, достигнет к 2055 году 257 млрд долларов США.

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Атомная подводная лодка USS John Warner SSN-785

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 марта в Оманском заливе будут продолжаться совместные морские учения трех стран — Китая, Ирана и России. В Минобороны КНР отметили, что учения будут способствовать "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц".