Атомные подлодки для Австралии: Китай обвинил Запад в разжигании новой гонки вооружений

Пекин утверждает, что решение военного альянса трех стран AUKUS продать Австралии три атомных подлодки нарушает нормы Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако в Белом доме подчеркнули, что субмарины не будут вооружены ядерными боеголовками.

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В Китае резко отреагировали на решение тихоокеанского военного альянса AUKUS продать Австралии три атомные подводные лодки (АПЛ) типа Virginia с конвенциональным оружием. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 14 марта заявил, что "встают на ошибочный и опасный путь", разжигая новую гонку вооружений. Об этом сообщают обозреватели War is Boring.

В качестве аргумента китайская сторона заявила, что соглашение AUKUS является проявлением "типичного менталитета времен холодной войны". Пекин утверждает, что таким образом США, Великобритания и Австралия нарушают условия Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку неядерная держава получит подводные лодки с ядерной силовой установкой, которая обеспечивает большую бесшумность.

"Последнее совместное заявление США, Великобритании и Австралии демонстрирует, что три страны ради собственных геополитических интересов полностью игнорируют озабоченность международного сообщества и все дальше и дальше идут по пути ошибок и угрозы", — заявил Ван Вэньбинь.

Подобная риторика прозвучала и со стороны китайской миссии при ООН, которая подчеркнула, что решение AUKUS является вопиющим актом, ведущим к риску распространения ядерного оружия и подпитывающим гонку вооружения. Китайцы возмущаются тем, что Австралии будут переданы "тонны обогащенного урана оружейного качества", что в свою очередь является проявлением двойных стандартов, подрывающих авторитет международной системы контроля за нераспространением ЯО.

Какие лодки получит Австралия

В рамках соглашения AUKUS Австралия приобретает три АПЛ класса Virginia, с перспективой покупки еще двух подлодок такого же класса. Кроме того с 2027 года США и Великобритания будут размещать свои подводные лодки в Западной Австралии в рамках сдерживания Китая из-за агрессивной политики Пекина в отношении Тайваня. При этом в администрации Джо Байдена подчеркнули, что подлодки не будут оснащены ядерными боеголовками.

Подписание соглашения военного альянса AUKUS, в который входят Австралия, США и Великобритания

Кроме того премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о многолетнем плане Австралии по созданию атомных ударных подводных лодок (SSN), которые будут использовать британский дизайн и американские системы вооружений. Новые субмарины будут оснащены реактором Rolls Royce и иметь систему вертикального запуска (VLS). Первые австралийские лодки будут построены компанией ASC в Аделаиде в начале 2030-х годов, а общая стоимость программы AUKUS, по предварительным данным, достигнет к 2055 году 257 млрд долларов США.

Атомная подводная лодка USS John Warner SSN-785

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 марта в Оманском заливе будут продолжаться совместные морские учения трех стран — Китая, Ирана и России. В Минобороны КНР отметили, что учения будут способствовать "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц".