Реакция на пуск ракет КНДР: атомная субмарина ВМС США прибыла в Южную Корею впервые за шесть лет

Подводная лодка USS Michigan SSGN, которая способна нести 150 крылатых ракет Tomahawk, прибыла на военную базу в 320 км от Сеула. Командующий южнокорейским флотом вице-адмирала Ким Мьон Су сообщил, что цель прихода субмарины — усиление стратегических активов на Корейском полуострове.

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В пятницу, 16 июня, американская 18 000-тонная атомная подводная лодка USS Michigan SSGN класса Ohio пришвартовалась к ключевой военно-морской базе в Пусане, Южная Корея. Приход одной из самых больших субмарин ВМС США состоялся впервые за последние шесть лет, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

В публикации отмечается, что субмарина Michigan, которая способна нести 150 крылатых ракет Tomahawk, вошла на территорию базы в 320 км от Сеула после того, как Северная Корея 15 июня запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Восточного моря в знак явного протеста против масштабных учений сил США и союзников.

Кроме того, приход атомной подлодки состоялся в рамках обещаний США больше усилить стратегические активы на Корейском полуострове в соответствии с Вашингтонской декларацией, принятой президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем и главой Белого дома Джо Байденом во время апрельского саммита.

"Визит американского SSGN в Южную Корею направлен на существенное выполнение соглашения в Вашингтонской декларации, принятой в апреле. Он демонстрирует превосходство возможностей и позиции альянса Южной Кореи и США в реализации принципа "мир через силу", — заявил командующий южнокорейским флотом вице-адмирала Ким Мьон Су.

Также сообщалось, что во время визита Michigan в страну военно-морские силы Южной Кореи и США планируют провести совместные учения по проведению специальных операций по реагированию на продвижение северокорейских угроз.

Ранее сообщалось, что Китай обвинил Соединенные Штаты в развязывании новой гонки вооружений, после того как тихоокеанский военный альянс AUKUS решил продать Австралии три атомные подводные лодки. В марте официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США "встают на ошибочный и опасный путь".