Нидерланды купят для Украины радары за €150 млн: как они работают (видео)

Министр обороны Нидерландов объяснила, что такая техника будет использоваться в Украине для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей.

Related video

Министерство обороны Нидерландов заявило о покупке для Украины четырех радаров VERA-EG на 150 миллионов евро, которые помогут выявлять воздушные угрозы. Об этом говорится в официальном письме, которое министр обороны страны Кайса Оллонгрен отправила в парламент.

Для защити территории Украины от ракетных атак со стороны ВС РФ Минобороны Нидерландов хочет закупить радиолокационные системы пассивного наблюдения VERA-EG за 150 миллионов евро.

Оллонгрен считает, что такая техника может использоваться в Украине для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей.

Глава профильного министерства также упомянула, что министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании договорились потратить 107 миллионов евро из Международного фонда для Украины на укрепление ПВО Киева.

Заметим, что VERA-NG состоит из трех ресиверов сигналов излучения (станций) 360-градусного охвата. Расчеты системы передают боевым постам ПВО данные о выявленных целях с координатами дальности, азимута и высоты. Дальность работы системы — 400 километров с точностью до 20 метров.

Напомним, 13 июня Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму около $116 млн. Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что страна стремится помочь Украине в защите от "невыборочных" атак ВС РФ. Пресс-служба правительства сообщила, что соответствующие закупки состоятся в ближайшие месяцы.

Также 13 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна предоставит Украине более 100 танков Leopard 1 до конца 2023 года. По его словам, немцы не могут заменить каждый сломанный танк, однако будут продолжать поставлять военную технику.