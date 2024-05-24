Танки, БМП и ракеты: Литва существенно пополняет свой арсенал за счет западного оружия

В частности, речь идет о зенитных комплексах Iris-T SLM, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине, танках Leopard 2 и боевых машинах пехоты Marder.

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Литва намерена существенно пополнить арсенал вооружений за счет поставок западной техники. Министерство обороны страны, под руководством Лауринаса Кащюнаса, объявило о намерении приобрести у Германии систему противовоздушной обороны Iris-T, а также танков, боевых машин пехоты и другой военной техники. Об этом 23 мая сообщили обозреватели Army Recognition.

В ходе пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом литовский министр отметил, что комплекс Iris-T хорошо себя зарекомендовал во время боевых действий в Украине. Литовские СМИ уточняют, что речь идет о системе ПВО средней дальности Iris-T SLM. Ранее о совместной закупке Iris-T SLM объявили Эстония и Латвия.

Также Кащюнас подчеркнул, что что Литва уже приняла решение о покупке 55 основных боевых танков Leopard 2 для нового танкового батальона.

В свою очередь Писториус отметил, что Литва также проявляет интерес к приобретению зенитного танка Skyranger. На данный момент вооруженные силы Литвы используют бронированную колесную машину Boxer в качестве бронетранспортера. Машины предназначены для Германии в качестве носителя Skyranger, и ожидается, что первая единица будет поставлена Бундесверу в этом году.

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Помимо этого Литва также хотела бы приобрести боевую машину пехоты Marder. Однако сначала необходимо выяснить, сколько танков этого типа сможет поставить немецкая сторона. Писториус также подчеркнул важность оперативной совместимости вооруженных сил Литвы и Германии, особенно в контексте развертывания немецкой боевой бригады в Литве в 2027 году.

Комментируя инициативу Вильнюса обозреватели приходят к выводу, что наращивание вооруженного потенциала происходит из страха перед Россией в контексте угроз для Сувалкского коридора. Эта территория разделяет Калининградскую область и РФ и беларусь и является зоной очень высокой напряженности, так как рядом находятся российские, белорусские войска и войска НАТО.

Ранее сообщалось, что по информации The Moscow Times, Россия намерена в одностороннем порядке "отодвинуть" границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Точнее речь идет о части акватории на востоке Финского залива.