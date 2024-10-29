Еще одни "антиукраинские выборы". Что ожидать Киеву от нового парламента Литвы
Подводя итоги двухступенчатых выборов в литовский парламент, политический аналитик Олег Постернак не видит в них ничего особо приятного для Украины. Большинство берут силы, ориентированные на внутреннюю политику, а то и просто недружественные Киеву.
В Литве после второго тура вчера был доизбран 141-местный парламент. Победу празднуют социал-демократы, правящая партия — на втором месте.
- Социал-демократическая партия — 52 места;
- Союз Отечества — Литовские христианские демократы — 28 мест;
- Заря Немана — 20 мест;
- Союз демократов "Во имя Литвы" — 14 мест;
- Либеральное движение — 12 мест;
- Союз фермеров и зеленых — 8 мест;
- Другие партии — 7 мест.
Выборы показали более-менее высокую мобилизацию избирателей. Коалиционные партии во главе с "Союзом Отечества — литовские христианские демократы" потерпели провал. Отдельно следует отметить феномен антисистемной партии "Заря Немана", которая попала в антисемитский скандал, но несмотря на это, сумела завоевать сердца жителей сел и малых городов.
Кстати, одной из причин провала бывшей коалиции, которая оценивалась как абсолютно проукраинская, считают агрессивную внешнюю политику. Избиратели посчитали, что правительство должно было бы заниматься больше внутренними проблемами. Поэтому и победили социал-демократы Вилии Блинквичюте.
Если "Заря Немана" будет рассматриваться в качестве одной из партий следующей коалиции, то для Украины это плохой знак.
Лидер этой силы Жемайтайтис ранее заявлял, что жители Крыма имеют законное право на свой референдум об отделении, и такая ситуация напоминает случай Каталонии. И заодно нужно выслать из страны белорусских оппозиционеров. Правда, он допускает и необходимость объявления независимости Калининградской области РФ.
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