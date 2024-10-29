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Мнения

Еще одни "антиукраинские выборы". Что ожидать Киеву от нового парламента Литвы

Подводя итоги двухступенчатых выборов в литовский парламент, политический аналитик Олег Постернак не видит в них ничего особо приятного для Украины. Большинство берут силы, ориентированные на внутреннюю политику, а то и просто недружественные Киеву.

Олег Постернак
Олег Постернак
Политконсультант
eye 564
Украина, Литва
Фото: kievcity.gov.ua | Куда пойдут дальше украино-литовские отношения?
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В Литве после второго тура вчера был доизбран 141-местный парламент. Победу празднуют социал-демократы, правящая партия — на втором месте.

  • Социал-демократическая партия — 52 места;
  • Союз Отечества — Литовские христианские демократы — 28 мест;
  • Заря Немана — 20 мест;
  • Союз демократов "Во имя Литвы" — 14 мест;
  • Либеральное движение — 12 мест;
  • Союз фермеров и зеленых — 8 мест;
  • Другие партии — 7 мест.
Распределение партий и фракций в новом парламенте Литвы Fullscreen
Распределение партий и фракций в новом парламенте Литвы

Выборы показали более-менее высокую мобилизацию избирателей. Коалиционные партии во главе с "Союзом Отечества — литовские христианские демократы" потерпели провал. Отдельно следует отметить феномен антисистемной партии "Заря Немана", которая попала в антисемитский скандал, но несмотря на это, сумела завоевать сердца жителей сел и малых городов.

Кстати, одной из причин провала бывшей коалиции, которая оценивалась как абсолютно проукраинская, считают агрессивную внешнюю политику. Избиратели посчитали, что правительство должно было бы заниматься больше внутренними проблемами. Поэтому и победили социал-демократы Вилии Блинквичюте.

Если "Заря Немана" будет рассматриваться в качестве одной из партий следующей коалиции, то для Украины это плохой знак.

Лидер этой силы Жемайтайтис ранее заявлял, что жители Крыма имеют законное право на свой референдум об отделении, и такая ситуация напоминает случай Каталонии. И заодно нужно выслать из страны белорусских оппозиционеров. Правда, он допускает и необходимость объявления независимости Калининградской области РФ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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