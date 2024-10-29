Еще одни "антиукраинские выборы". Что ожидать Киеву от нового парламента Литвы

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В Литве после второго тура вчера был доизбран 141-местный парламент. Победу празднуют социал-демократы, правящая партия — на втором месте.

Социал-демократическая партия — 52 места;

Союз Отечества — Литовские христианские демократы — 28 мест;

Заря Немана — 20 мест;

Союз демократов "Во имя Литвы" — 14 мест;

Либеральное движение — 12 мест;

Союз фермеров и зеленых — 8 мест;

Другие партии — 7 мест.

Распределение партий и фракций в новом парламенте Литвы

Выборы показали более-менее высокую мобилизацию избирателей. Коалиционные партии во главе с "Союзом Отечества — литовские христианские демократы" потерпели провал. Отдельно следует отметить феномен антисистемной партии "Заря Немана", которая попала в антисемитский скандал, но несмотря на это, сумела завоевать сердца жителей сел и малых городов.

Кстати, одной из причин провала бывшей коалиции, которая оценивалась как абсолютно проукраинская, считают агрессивную внешнюю политику. Избиратели посчитали, что правительство должно было бы заниматься больше внутренними проблемами. Поэтому и победили социал-демократы Вилии Блинквичюте.

Если "Заря Немана" будет рассматриваться в качестве одной из партий следующей коалиции, то для Украины это плохой знак.

Лидер этой силы Жемайтайтис ранее заявлял, что жители Крыма имеют законное право на свой референдум об отделении, и такая ситуация напоминает случай Каталонии. И заодно нужно выслать из страны белорусских оппозиционеров. Правда, он допускает и необходимость объявления независимости Калининградской области РФ.

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