Ще одні "антиукраїнські вибори". Що очікувати Києву від нового парламенту Литви
Підбиваючи підсумки двоступеневих виборів до литовського парламенту, політичний аналітик Олег Постернак не бачить у них нічого особливо приємного для України. Більшість беруть сили, орієнтовані на внутрішню політику, а то й просто недружні Києву.
В Литві після другого туру вчора був дообраний 141-містний парламент. Перемогу святкують соціал-демократи, правляча партія — на другому місці.
- Соціал-демократична партія — 52 місця;
- Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи — 28 місць;
- Зоря Німану — 20 місць;
- Союз демократів "В ім’я Литви" — 14 місць;
- Ліберальний рух — 12 місць;
- Союз фермерів і зелених — 8 місць;
- Інші партії — 7 місць.
Вибори показали більш-менш високу мобілізацію виборців. Коаліційні партії на чолі із "Союзом Вітчизни — литовські християнські демократи" зазнали провалу. Окремо слід зазначити феномен антисистемної партії "Зоря Німану", яка втрапила в антисемітський скандал, але попри це зуміла завоювати серця мешканців сіл та малих містечок.
До речі, однією з причин провалу колишньої коаліції, яка оцінювалась як абсолютно проукраїнська, вважають агресивну зовнішню політику. Виборці порахували, що уряд мав би займатись більше внутрішніми проблемами. Тому і перемогли соціал-демократи Вілії Блінкавічюте.
Якщо "Зоря Німану" буде розглядатися в якості однієї з партій наступної коаліції, то для України це поганий знак.
Лідер цієї сили Жемайтайтіс раніше заявляв, що мешканці Криму мають законне право на свій референдум про відділення, і така ситуація нагадує випадок Каталонії. І заодно потрібно вислати з країни білоруських опозиціонерів. Щоправда, він допускає і необхідність оголошення незалежності Калінінградської області РФ.
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