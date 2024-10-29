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Думки

Ще одні "антиукраїнські вибори". Що очікувати Києву від нового парламенту Литви

Підбиваючи підсумки двоступеневих виборів до литовського парламенту, політичний аналітик Олег Постернак не бачить у них нічого особливо приємного для України. Більшість беруть сили, орієнтовані на внутрішню політику, а то й просто недружні Києву.

Олег Постернак
Олег Постернак
Політконсультант
eye 607
Україна, Литва
Фото: kievcity.gov.ua | Куди підуть далі україно-литовські відносини?
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В Литві після другого туру вчора був дообраний 141-містний парламент. Перемогу святкують соціал-демократи, правляча партія — на другому місці.

  • Соціал-демократична партія — 52 місця;
  • Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи — 28 місць;
  • Зоря Німану — 20 місць;
  • Союз демократів "В ім’я Литви" — 14 місць;
  • Ліберальний рух — 12 місць;
  • Союз фермерів і зелених — 8 місць;
  • Інші партії — 7 місць.
Розподіл партій та фракцій у новому парламенті Литви Fullscreen
Розподіл партій та фракцій у новому парламенті Литви

Вибори показали більш-менш високу мобілізацію виборців. Коаліційні партії на чолі із "Союзом Вітчизни — литовські християнські демократи" зазнали провалу. Окремо слід зазначити феномен антисистемної партії "Зоря Німану", яка втрапила в антисемітський скандал, але попри це зуміла завоювати серця мешканців сіл та малих містечок.

До речі, однією з причин провалу колишньої коаліції, яка оцінювалась як абсолютно проукраїнська, вважають агресивну зовнішню політику. Виборці порахували, що уряд мав би займатись більше внутрішніми проблемами. Тому і перемогли соціал-демократи Вілії Блінкавічюте.

Якщо "Зоря Німану" буде розглядатися в якості однієї з партій наступної коаліції, то для України це поганий знак.

Лідер цієї сили Жемайтайтіс раніше заявляв, що мешканці Криму мають законне право на свій референдум про відділення, і така ситуація нагадує випадок Каталонії. І заодно потрібно вислати з країни білоруських опозиціонерів. Щоправда, він допускає і необхідність оголошення незалежності Калінінградської області РФ.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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