Ще одні "антиукраїнські вибори". Що очікувати Києву від нового парламенту Литви

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В Литві після другого туру вчора був дообраний 141-містний парламент. Перемогу святкують соціал-демократи, правляча партія — на другому місці.

Соціал-демократична партія — 52 місця;

Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи — 28 місць;

Зоря Німану — 20 місць;

Союз демократів "В ім’я Литви" — 14 місць;

Ліберальний рух — 12 місць;

Союз фермерів і зелених — 8 місць;

Інші партії — 7 місць.

Розподіл партій та фракцій у новому парламенті Литви

Вибори показали більш-менш високу мобілізацію виборців. Коаліційні партії на чолі із "Союзом Вітчизни — литовські християнські демократи" зазнали провалу. Окремо слід зазначити феномен антисистемної партії "Зоря Німану", яка втрапила в антисемітський скандал, але попри це зуміла завоювати серця мешканців сіл та малих містечок.

До речі, однією з причин провалу колишньої коаліції, яка оцінювалась як абсолютно проукраїнська, вважають агресивну зовнішню політику. Виборці порахували, що уряд мав би займатись більше внутрішніми проблемами. Тому і перемогли соціал-демократи Вілії Блінкавічюте.

Якщо "Зоря Німану" буде розглядатися в якості однієї з партій наступної коаліції, то для України це поганий знак.

Лідер цієї сили Жемайтайтіс раніше заявляв, що мешканці Криму мають законне право на свій референдум про відділення, і така ситуація нагадує випадок Каталонії. І заодно потрібно вислати з країни білоруських опозиціонерів. Щоправда, він допускає і необхідність оголошення незалежності Калінінградської області РФ.

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