Під боком Росії: Литва озброїться новітніми танками Leopard 2A8 і БМП CV90 (фото)

Примітно, що досі литовські збройні сили не мають у своєму розпорядженні танків або гусеничних бойових машин піхоти. Тому це рішення суттєво посилить можливості сухопутних сил країни.

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Литва ухвалила остаточне рішення про закупівлю німецьких танків Leopard 2, що стало важливою частиною її стратегічного плану з посилення військової могутності. Про це рішення було оголошено 22 жовтня Міністерством оборони Литви після засідання Державної ради з оборони.

"Сьогодні Литва ухвалила ключові рішення щодо зміцнення своєї національної дивізії. Підтверджено рішення про придбання танків Leopard 2 німецького виробництва, а також плани щодо закупівлі шведських гусеничних бойових машин піхоти CV-90", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express зазначили, що, попри те, що точної кількості танків, які купують, не було оголошено, мета полягає у формуванні кількох танкових батальйонів. У НАТО стандартний танковий батальйон охоплює 54 машини, що дає змогу припустити, що Литва має намір закупити щонайменше 108 Leopard 2.

За оцінками оглядачів, вартість Leopard 2A8 для армії Німеччини становила 29,2 млн євро за одиницю, а для Литви, у разі закупівлі 108 танків, загальна сума може становити близько 3,15 млрд євро.

Німецький танк Leopard 2A8 Фото: Відкриті джерела

Це значна інвестиція, і Литва планує розподілити витрати на кілька етапів, щоб не тільки зміцнити свої сухопутні війська, а й продовжити закупівлю сучасних систем протиповітряної оборони. Литва вже вклала значні кошти в закупівлю зенітно-ракетних комплексів NASAMS і RBS 70 NG, витративши на цьому етапі 323 млн євро.

Додаткові закупівлі та стратегічні плани Литви

Окрім танків Leopard 2, Литва планує придбати шведські бойові машини піхоти CV90 для двох механізованих батальйонів. Вартість однієї машини становить близько 11 млн євро, однак завдяки спільній закупівлі з іншими скандинавськими країнами, які погодилися відмовитися від окремих специфічних вимог, ціна може бути знижена. Литва також планує локалізувати виробництво цих машин, що додатково скоротить витрати та прискорить їх постачання.

Шведська бойова машина піхоти CV90 Фото: Відкриті джерела

Ці заходи спрямовані на реалізацію більш масштабного плану зі створення повноцінної дивізії в литовських сухопутних військах. Міністерство оборони країни вперше заявило про необхідність формування дивізії в березні 2023 року, пояснюючи це тим, що дивізія, на відміну від бригад і батальйонів, здатна вести наступальні операції.

Наразі у складі сухопутних військ Литви перебуває тільки три механізовані бригади, з яких одна — легка і формується з резервістів, а друга перебуває на стадії створення. Єдиною повністю боєздатною бригадою є 1-ша механізована.

Примітно, що Литва наразі взагалі не має у своєму розпорядженні танків або гусеничних бойових машин піхоти. З бронетехніки у складі армії значаться тільки 89 колісних бронетранспортерів Boxer у версії Vilka, 214 бронетранспортерів M113A1 і 200 легких тактичних машин JLTV. Придбання Leopard 2 і CV90 допоможе значно посилити обороноздатність країни, а також дасть змогу Литві відповідати стандартам НАТО і підвищити здатність до наступальних операцій.

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