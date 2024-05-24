Танки, БМП і ракети: Литва суттєво поповнює свій арсенал за рахунок західної зброї

Зокрема, йдеться про зенітні комплекси Iris-T SLM, які добре зарекомендували себе в Україні, танки Leopard 2 і бойові машини піхоти Marder.

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Литва має намір істотно поповнити арсенал озброєнь шляхом постачання західної техніки. Міністерство оборони країни, під керівництвом Лаурінаса Кащюнаса, оголосило про намір придбати у Німеччині систему протиповітряної оборони Iris-T, а також танків, бойових машин піхоти та іншої військової техніки. Про це 23 травня повідомили оглядачі Army Recognition.

Під час пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом литовський міністр зазначив, що комплекс Iris-T добре себе зарекомендував під час бойових дій в Україні. Литовські ЗМІ уточнюють, що йдеться про систему ППО середньої дальності Iris-T SLM. Раніше про спільну закупівлю Iris-T SLM оголосили Естонія і Латвія.

Також Кащюнас підкреслив, що Литва вже ухвалила рішення про купівлю 55 основних бойових танків Leopard 2 для нового танкового батальйону.

Зі свого боку Пісторіус зазначив, що Литва також виявляє інтерес до придбання зенітного танка Skyranger. Наразі збройні сили Литви використовують броньовану колісну машину Boxer як бронетранспортер. Машини призначені для Німеччини як носій Skyranger, і очікується, що перша одиниця буде поставлена Бундесверу цього року.

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Крім цього Литва також хотіла б придбати бойову машину піхоти Marder. Однак спочатку необхідно з'ясувати, скільки танків цього типу зможе поставити німецька сторона. Пісторіус також наголосив на важливості оперативної сумісності збройних сил Литви та Німеччини, особливо в контексті розгортання німецької бойової бригади в Литві 2027 року.

Коментуючи ініціативу Вільнюса, оглядачі доходять висновку, що нарощування збройного потенціалу відбувається зі страху перед Росією в контексті загроз для Сувалкського коридору. Ця територія розділяє Калінінградську область, РФ і Білорусь і є зоною дуже високої напруженості, оскільки поруч перебувають російські, білоруські війська і війська НАТО.

Раніше повідомлялося, що за інформацією The Moscow Times, Росія має намір в односторонньому порядку "відсунути" кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Точніше йдеться про частину акваторії на сході Фінської затоки.