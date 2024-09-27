Литва поставит Украине тысячи дронов GA-10-FPV-AI с искусственным интеллектом

Новый беспилотник GA-10-FPV-AI работает автономно в условиях отсутствия GPS. Настраивается на различные частоты передачи видеосигнала и типы камер.

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Правительство Литвы 25 сентября объявило, что поставит украинским и литовским вооруженным силам тысячи дронов GA-10-FPV-AI в рамках масштабных инвестиций в недорогие вооружения, которые меняют современный бой. Об этом пишет Army Recognition.

C базирующейся в Вильнюсе компанией заключили контракт на 1 миллион долларов на производство новых квадрокоптеров компании Granta Autonomy — GA-10-FPV-AI.

"Новые беспилотные летательные аппараты — часть масштабной инициативы по оборонным закупкам стоимостью 8 млн евро, которая проводится с участием ряда литовских производителей", — сообщали представители Литвы в пресс-релизе.

Литовская армия в общей сложности получит 2300 дронов, а Украина — 5000. Ожидается, что первые партии прибудут в Украину к концу месяца.

По данным производителя, у дронов есть возможность вертикального взлета и посадки. Они способны нести максимальную полезную нагрузку до 3 кг.

В августе Минобороны Литвы объявило, что боевые дроны производства пяти литовских компаний успешно прошли испытания, которые проводило Министерство обороны Украины для имитации условий на передовой.

Новостное агентство LRT сообщало, что первоначальная партия дронов ранее не прошла тестирования.

Дроны GA-10-FPV-AI

Утверждается, что GA-10-FPV-AI работает автономно в условиях отсутствия GPS. Настраивается на различные частоты передачи видеосигнала и типы камер.

Эксперты прогнозируют, что будущие FPV будут применять в боях в роях или группах дронов для подавления обороны противника с меньшими затратами. Литва внедряет беспилотники в свои вооруженные силы. Литовские военные проходят специализированную подготовку для обучения управлению FPV. Ими планируют оснастить все военные подразделения.

Напомним, что в Румынии ищут "Шахед", залетевший во время атаки на Одесскую область.

Также сообщалось, что ВСУ сбили редкий российский разведдрон "Мерлин-ВР".