Рюкзак "солдата будущего": армия России получила новое оружие против дронов ВСУ (видео)

Новая версия комплекса "Тритон" должна подавлять БПЛА в радиусе 300 метров. Она включает антидроновое ружье ЛПД-801 и две антенны, торчащие из специального рюкзака.

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В России компания "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" (ППШ) представила на Московской международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЕLEXPO 2023" новую модификацию комплекса "Тритон" для защиты от дронов, который военные могут носить на себе. Разработчики рассказали подробности в своем Telegram-канале.

По их словам, носимый комплекс "Тритон" включает в себя антидроновое ружье ЛПД-801, а также два модуля подавления: ЛГШ-608 (800 МГц) и ЛГШ-609 (900 МГц) с круговой диаграммой направленности, которые возвышаются из-за спины солдата на мачтах, закрепленных на рюкзаке. Такая конструкция должна защищать самого носителя и все его подразделение от БПЛА коммерческого класса, в том числе FPV-камикадзе. Несколько российских СМИ назвали новинку "костюмом солдата будущего", хотя кроме рюкзака с "Тритоном" на манекене висит обычная форма ВС РФ и бронежилет с подсумками для магазинов.

Представитель "Лаборатории ППШ" с комплексом "Тритон" Фото: Telegram

Модули подавления ЛГШ-608 и ЛГШ-609 имеют антенны с круговой диаграммой направленности, то есть равномерно покрывают пространство в радиусе действия (около 300 м), создавая своеобразный купол из радиопомех. От штатной батареи комплекс может работать примерно четыре часа. При необходимости модули можно снять и установить на земле.

Как уверяет "Лаборатория ППШ", они прошли государственные испытания в России, а сейчас тестируются непосредственно в российских войсках. Эти модули якобы обеспечили коэффициент подавления, то есть соотношение дальности радиоподавления каналов управления к дальности связи наземный пункт управления <-> БЛА, не менее 0,3 при мощности передатчика FPV-дрона — 1 Вт.

В августе "Лаборатория ППШ" показала на форуме "Армия-2023" комплекс "Тритон" для установки на танки. Разработчики обещают, что система будет подавлять каналы управления и передачи данных FPV-дронов, работающих в частотных диапазонах 868\915\1300\2400 МГц.

В интервью Фокусу основатель волонтерской инициативы "Антидрон Украина" Сергей Герасимюк заявил, что россияне украли идею комплекса РЭБ "Тритон" у украинцев. Еще в июле проект сообщил об испытаниях своей системы для защиты танков Т-72 от FPV-дронов и БПЛА-бомбардировщиков. Вскоре же "Лаборатория ППШ" представила очень похожее решение.

Писали также, что бойцы ВС РФ применяют антидроновые ружья "ЛПЛ-801" на войне в Украине. В "Лаборатории ППШ" сообщают, будто устройство подавляет каналы связи и передачи данных, а также спутниковой навигации беспилотников. Внешне ружье напоминает штурмовую винтовку образца НАТО и использует аккумулятор в форме магазина.