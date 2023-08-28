Росія випробувала в Україні систему РЕБ "Тритон": як вона захищає танки від атак FPV-дронів

За словами розробників, перші тести пройшли успішно, а наступні почнуться у вересні. Систему пропонують ставити не тільки на танки, а й іншу військову техніку.

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Інженери "Лабораторії ППШ" із Росії протестували на війні в Україні нову систему радіоелектронного захисту від атак безпілотників на російські танки, повідомляє агентство ТАСС. За словами генерального директора організації Дениса Осломенка, перші випробування в бойових умовах пройшли успішно, а наступні заплановані на кінець серпня або початок вересня.

"Будуть видані рекомендації щодо конструктивного виконання в майбутніх випробуваннях. Перші випробування в зоні СВО були успішними, тепер необхідно отримати інформацію від замовників про те, які їм необхідні частоти та конструктивне виконання", — сказав Осломенко.

Модуль "Тритон" має форму гриба Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Комплекс "Тритон", що складається з модулів придушення та антени, встановленої на бронетехніці, можна швидко модифікувати шляхом додавання модулів для блокування будь-яких нових частот, які противник починає використовувати для роботи FPV-дронів (із видом від першої особи), заявляє представник розробників. Чотири діапазони — 868, 915, 1200 і 2400 МГц — можна придушити за допомогою опції базової комплектації. Для управління комплексом використовується пульт дистанційного керування, який живиться від бортової мережі автомобіля або від акумуляторних батарей. "Тритоном" можна укомплектувати пікапи та квадроцикли, в цьому випадку модулі розміщуються в пластиковому корпусі.

Схематичне розташування системи "Тритон" на танку Фото: Facebook

Раніше на виставці "Армія 2023" "Лабораторія ППШ" (Лабораторія по боротьбі з промисловим шпигунством) показала антидронові рушниці ЛПД-820 з вбудованим датчиком виявлення безпілотників. Придушення безпілотника противника відбувається саме там, де було виявлено дрон, за словами Осломенка, який вказав, що антени пеленгатора і глушника мають однакові кути дії. За твердженням представника компанії, російська армія вже почала отримувати ці рушниці, але їх гостро не вистачає. Осломенко заявив, що наразі компанія розробляє пістолет з обома антенами, зручно розміщеними в одному корпусі. Антидронова рушниця ЛПД-820 може ідентифікувати дрони в діапазоні частот від 2,4 до 5,8 ГГц, а потім придушувати їх у діапазонах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц і 5,8 ГГц.

Раніше Фокус розповідав, що російського робота "Маркер" навчили бачити крізь дим і туман. Розробник похвалився, що "Маркер" може проїхати 1000 кілометрів, везти вантажі та евакуювати поранених. Робот "Маркер" використовує технологію об'єднання комп'ютерного зору з іншими доступними пасивними датчиками для подальшого розпізнавання навколишнього простору під час руху в умовах диму.