Россия испытала в Украине систему РЭБ "Тритон": как она защищает танки от атак FPV-дронов

По словам разработчиков, первые тесты прошли успешно, а следующие начнутся в сентябре. Систему предлагают ставить не только на танки, но и другую военную технику.

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Инженеры "Лаборатории ППШ" из России протестировали на войне в Украине новую систему радиоэлектронной защиты от атак беспилотников на российские танки, сообщает агентство ТАСС. По словам генерального директора организации Дениса Осломенко, первые испытания в боевых условиях прошли успешно, а следующие запланированы на конец августа или начало сентября.

"Будут выданы рекомендации по конструктивному исполнению в будущих испытаниях. Первые испытания в зоне СВО были успешными, теперь необходимо получить информацию от заказчиков о том, какие им необходимы частоты и конструктивное исполнение", — сказал Осломенко.

Модуль "Тритон" имеет форму гриба Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Комплекс "Тритон", состоящий из модулей подавления и антенны, установленной на бронетехнике, может быть быстро модифицирован путем добавления модулей для блокировки любых новых частот, которые противник начинает использовать для работы FPV-дронов (с видом от первого лица), заявляет представитель разработчиков. Четыре диапазона — 868, 915, 1200 и 2400 МГц — можно подавить с помощью опции базовой комплектации. Для управления комплексом используется пульт дистанционного управления, который питается от бортовой сети автомобиля или от аккумуляторных батарей. "Тритоном" можно укомплектовать пикапы и квадроциклы, в этом случае модули размещаются в пластиковом корпусе.

Схематическое расположение системы "Тритон" на танке Фото: Facebook

Ранее на выставке "Армия 2023""Лаборатория ППШ" (Лаборатория по борьбе с промышленным шпионажем) показала антидроновые ружья ЛПД-820 со встроенным датчиком обнаружения беспилотников. Подавление беспилотника противника происходит именно там, где был обнаружен дрон, по словам Осломенко, который указал, что антенны пеленгатора и глушителя имеют одинаковые углы действия. По утверждению представителя компании, российская армия уже начала получать эти ружья, но их остро не хватает. Осломенко заявил, что в настоящее время компания разрабатывает пистолет с обеими антеннами, удобно размещенными в одном корпусе. Антидроновое ружье ЛПД-820 может идентифицировать дроны в диапазоне частот от 2,4 до 5,8 ГГц, а затем подавлять их в диапазонах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц.

Ранее Фокус рассказывал, что российского робота "Маркер" научили видеть сквозь дым и туман. Разработчик похвастался, что "Маркер" может проехать 1000 километров, везти грузы и эвакуировать раненых. Робот "Маркер" использует технологию объединения компьютерного зрения с другими доступными пассивными датчиками для дальнейшего распознавания окружающего пространства при движении в условиях дыма.