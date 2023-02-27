БПЛА уничтожил российскую антидроновую пушку ЛПД-801: оккупанты остались беззащитными

Взорвав антидроновое ружье, защитники Украины смогли беспрепятственно забросать позиции россиян гранатами.

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Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российскую антидроновую пушку LPD-801 и оставили оккупантов беззащитными перед ударными беспилотниками. Видеозапись ударов разместила в Telegram 110 Отдельная механизированная бригада.

Подразделению необходимо было с помощью БПЛА зачистить укрытия ВС РФ и уничтожить российских солдат, которые окопались на передовой, вместе с их оружием. Однако летать беспилотникам мешало антидроновое ружье, создающее помехи. Украинские операторы нашли военных, вооруженных таким ружьем, уничтожили его метким броском гранаты.

Неизвестно, погиб ли оккупант, несший антидроновую пушку, или же просто оставил ее на время, но в ролике видно, как дрон сбросил гранату на ЛПД-801, которая сломалась от взрыва.

Антидроновое оружие типа ЛПД-801 выпускает российский холдинг под названием "Лаборатория ППШ". Согласно описанию на официальном сайте, устройство предназначено для подавления каналов связи и передачи данных с БПЛА (Wi-Fi, Bluetooth), а также подавления каналов навигации (GPS, Глонасс, Beidou и Galileo). Пушка питается от аккумулятора, напоминающего магазин винтовки, который можно быстро заменить при разрядке.

Технические характеристики ЛПД-801:

Размеры: 970х320х100 мм

Масса ружья: 3,5 кг

Режим работы от одного аккумулятора: 1 час

Режимы работы: автоматический и ручной

Дальность: до 1 км

Диапазоны частот: 2,4 ГГЦ И 5,8 ГГЦ

Стоимость: 975 000 рублей ($12,9 тыс)

Взорвав средство РЭБ, украинские военные приступили к зачистке вражеских позиций с воздуха. Они запустили дроны, вооруженные гранатами, и устроили бомбардировку окопов. Операторы метко забрасывали боеприпасы рядом с крытыми ответвлениями, так называемыми "копчиками", где отдыхают оккупанты. Кроме того, БПЛА совершили серию налетов на группы ВС РФ, которые перемещались на открытой местности.

В ноябре "Лаборатория ППШ" похвасталась созданием нового антидронового ружья "ЛПД-802", призванной подавлять западные БПЛА. Как заявиди инженеры, в отличии от "ЛПД-801", новая модель получила более компактные размеры, конструкцию "булл пап", дополнительный диапазон частот, большую автономность, мощность и дальность. Американские эксперты развеяли мифы о новом оружии РФ против дронов.

Ранее писали, что новые антидроновые ружья станут лучше и дешевле. Производители начали активно улучшать технологию, поскольку спрос на нее значительно вырос на фоне войны в Украине.