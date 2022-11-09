Эксперты развеяли мифы о российской супер винтовке "против дронов США"

На практике ружье "бьет" максимум на 1,5 км и подходит лишь для поражения небольших БПЛА типа квадрокоптеров.

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Российская компания "Лаборатория ППШ" похвасталась созданием новой антидроновой пушки "ЛПД-802", призванной бороться с беспилотниками американского производства. Эксперты рассказали изданию Polygraph.info, что характеристики оружия значительно завышены.

Как заявили представители "Лаборатории ППШ" в комментарии "Российской газете", новая винтовка проходит испытания в России, но уже способна "глушить" беспилотники. В отличие от предыдущей модели "ЛПД-801", новинка получила конструкцию bullpup (булл пап) и стала более компактной — аккумулятор переместили в заднюю часть устройства и увеличили время работы до 1,5 часа. Кроме того, она "обладает повышенной мощностью и дополнительным диапазоном частот" для противостояния конкретно американским дронам.

"LPD-802 способен нейтрализовать любой дрон вне зависимости от марки и прошивки. Дальность поражения достигает более 2 км. Сменный аккумулятор обеспечивает работу в течение 2 часов и более", — написал в российской соцсети "ВКонтакте" популярный блог "Army Weaponry Russia".

Аналитики Polygraph предполагают, что заявление об "ЛПД-802" стало ответом на сообщения об уничтожении в Украине десятков иранских дронов, которые Россия массово использует для нанесения ударов. По информации аналитика Программы изучения России в Центре военно-морского анализа США Сэмюэля Бендетта, на самом деле ружье "бьет" максимум на 1,5 км и подходит лишь для поражения небольших БПЛА, таких как квадрокоптеры.

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, отслеживает вооружение, используемое в Украине обеими сторонами. Он считает, что одни лишь "супервинтовки" не смогут противостоять всем беспилотным летательным аппаратам, которые есть на вооружении ВСУ и США.

"Эти российские пушки имеют довольно малую дальность действия и вряд ли будут эффективны против американских БПЛА, таких как Reaper", — подчеркнул он.

Недавно стало известно, как дрон ВСУ атаковал российских солдат, вооруженных антидроновыми пушками "Ступор". Один из бойцов ВС РФ пытался воспользоваться "глушилкой", но безуспешно.

Ранее компания Dedrone представила новую антидроновую пушку под названием DedroneDefender. В отличии от предыдущей модели, ее можно без труда использовать одной рукой.