Експерти розвіяли міфи про російську супергвинтівку "проти дронів США"

На практиці рушниця "б'є" максимум на 1,5 км і підходить лише для ураження невеликих БПЛА типу квадрокоптерів.

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Російська компанія "Лабораторія ППШ" похвалилася створенням нової антидронової рушниці "ЛПД-802", покликаної боротися з безпілотниками американського виробництва. Експерти розповіли виданню Polygraph.info, що характеристики зброї значно завищені.

Як заявили представники "Лабораторії ППШ" у коментарі "Російській газеті", нова гвинтівка проходить випробування в Росії, але вже здатна "глушити" безпілотники. На відміну від попередньої моделі "ЛПД-801", новинка отримала конструкцію bullpup (булпап) і стала компактнішою — акумулятор перемістили в задню частину пристрою і збільшили час роботи до 1,5 години. Крім того, вона "має підвищену потужність і додатковий діапазон частот" для протистояння саме американським дронам.

"LPD-802 здатний нейтралізувати будь-який дрон незалежно від марки та прошивки. Дальність ураження досягає понад 2 км. Змінний акумулятор забезпечує роботу протягом 2 годин і більше", — написав у російській соцмережі "ВКонтакте" популярний блог "Army Weaponry Russia".

Аналітики Polygraph припускають, що заява про "ЛПД-802" стала відповіддю на повідомлення про знищення в Україні десятків іранських дронів, які Росія масово використовує для завдання ударів. За інформацією аналітика Програми вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу США Семюеля Бендетта, насправді рушниця "б'є" максимум на 1,5 км і підходить лише для ураження невеликих БПЛА, таких як квадрокоптери.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, відстежує озброєння, яке використовують в Україні обидві сторони. Він вважає, що одні лише "супергвинтівки" не зможуть протистояти всім безпілотним літальним апаратам, які є на озброєнні ЗСУ та США.

"Ці російські рушниці мають досить малу дальність дії і навряд чи будуть ефективними проти американських БПЛА, таких як Reaper", — наголосив він.

Нещодавно стало відомо, як дрон ЗСУ атакував російських солдатів, озброєних антидроновими рушницями "Ступор". Один із бійців ЗС РФ намагався скористатися "глушилкою", але без успіху.

Раніше компанія Dedrone представила нову антидронову рушницю під назвою DedroneDefender. На відміну від попередньої моделі, її можна легко використовувати однією рукою.