БПЛА знищив російську антидронову гармату ЛПД-801: окупанти залишилися беззахисними

Підірвавши антидронову рушницю, захисники України змогли безперешкодно закидати позиції росіян гранатами.

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Бійці Збройних сил України знищили російську антидронову гармату LPD-801 та залишили окупантів беззахисними перед ударними безпілотниками. Відеозапис ударів розмістив у Telegram 110 Окрема механізована бригада.

Підрозділу необхідно було за допомогою БПЛА зачистити укриття ЗС РФ та знищити російських солдатів, які окопалися на передовій, разом із їхньою зброєю. Однак літати безпілотникам заважала антидронова гармата, яка створює перешкоди. Українські оператори знайшли військових, озброєних такою гарматою, і знищили її влучним кидком гранати.

Невідомо, чи загинув окупант, який ніс антидронову гармату, чи просто залишив її на якийсь час, але в ролику видно, як дрон скинув гранату на ЛПД-801, яка зламалася від вибуху.

Антидронова зброя типу ЛПД-801 випускає російський холдинг під назвою "Лабораторія ППШ". Згідно з описом на офіційному сайті, пристрій призначений для придушення каналів зв'язку та передачі даних з БПЛА (Wi-Fi, Bluetooth), а також придушення навігаційних каналів (GPS, Глонасс, Beidou і Galileo). Гармата живиться від акумулятора, що нагадує магазин гвинтівки, який можна швидко замінити під час розрядки.

Технічні характеристики ЛПД-801:

Розміри: 970х320х100 мм

Маса гармати: 3,5 кг

Режим роботи від одного акумулятора: 1 год.

Режими роботи: автоматичний та ручний

Дальність: до 1 км

Діапазони частот: 2,4 ГГЦ І 5,8 ГГЦ

Вартість: 975 000 рублів ($12,9 тис)

Підірвавши засіб РЕБ, українські військові почали зачищати ворожі позиції з повітря. Вони запустили дрони, озброєні гранатами, і влаштували бомбардування окопів. Оператори влучно закидали боєприпаси поряд із критими відгалудженнями, так званими "копчиками", де відпочивають окупанти. Крім того, БПЛА здійснили серію нальотів на групи ЗС РФ, які переміщалися відкритою місцевістю.

У листопаді "Лабораторія ППШ" похвалилася створенням нової антидронової гармати "ЛПД-802", покликаної придушувати західні БПЛА. Як заявили інженери, на відміну від "ЛПД-801", нова модель отримала більш компактні розміри, конструкцію "бул пап", додатковий діапазон частот, більшу автономність, потужність і дальність. Американські експерти розвіяли міфи про нову зброю РФ проти дронів.

Раніше писали, що нові антидронові гармати стануть кращими і дешевшими. Виробники почали активно покращувати технологію, оскільки попит на неї значно зріс на фоні війни в Україні.