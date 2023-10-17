Поможет ВСУ: в Украине разработали уникальную систему борьбы с РЭБ и БПЛА (фото)

Система представляет собой ряд пеленгаторов, которые могут определять местонахождение устройств, излучающих радиосигналы.

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В Украине производят систему пеленгаторов ETER, которая должна улучшить работоспособность военной техники в условиях воздействия на нее систем радиоэлектронной борьбы российских оккупантов. О том, что собой представляет такая система пеленгаторов, рассказала маркетинг-директор компании-производителя Falcons Светлана Браславская в интервью Defense Express.

Комплекс был создан в достаточно сжатые сроки — с момента начала работы над проектом и до первого успешного боевого применения комплекса прошло 5 месяцев. После того как ETER отправился на передовую и его в условиях боевых действий начали применять украинские военные, разработчики получали разные отзывы.

"Есть военные, которые очень хотят как можно быстрее получить новые функции. И есть и такие, кто с удовольствием пользуются уже имеющимися версиями. А есть уже и те, которые ждут из ремонта комплексы, ранее повреждены на фронте. Сегодня в Falcons работают над выполнением ряда заказов для Сил обороны Украины — комплексы закупают преимущественно частные компании и волонтерские фонды", — рассказала журналистам Светлана Браславская.

В компании предлагают как варианты для маневренных групп, которые действуют в серой зоне без транспортных средств, так и стационарные варианты

Что собой представляет пеленгатор ETER

Комплекс состоит из трех пеленгаторов, которые связаны между собой в сеть. Соответствующее программное обеспечение осуществляет обработку данных и передает их оператору и в штаб. При необходимости комплексы из трех пеленгаторов могут быть объединены в более широкую систему, но в целом в Falcons имеют гибкий подход к заказчикам, поэтому комплектация каждого комплекса обсуждается индивидуально. Среди целей такого комплекса — вражеские средства связи, ретрансляторы, средства РЭБ, а также и вражеские дроны.

Технические характеристики пеленгатора ETER

тип устройства — портативное (можно переносить пешком либо устанавливать стационарно);

функции — перехват устройств, излучающий радиосигналы; определение участка, из которого поступают сигналы;

рабочие цели — дроны или средства связи, ретрансляторы и средства радиоэлектронной борьбы;

состав — 3 пеленгатора, радиомодуль, система связи и система автономного питания, установочные комплекты для установки антенно-фидерных систем (при необходимости);

цена — $25 тыс.

Необходимость создания пеленгатора была продиктована современными требованиями войны

В компании предлагают как варианты для маневренных групп, которые действуют в серой зоне без транспортных средств, так и стационарные варианты или же предназначенные для установки на бронетехнику.

Напомним, 16 октября мы писали о том, что военный из Умани собрал антидроновые ружья прямо на фронте. Антидроновая система позволяет бойцам ВСУ "глушить" коммерческие дроны, такие как Mavic 3T, на расстоянии около 700 метров.

А вначале июля стало известно, что украинец разработал новое антидроновое ружье, которое сбивает опасные БПЛА "Ланцет". По словам разработчиков, мощное средство радиоэлектронной борьбы следует применять в паре с оператором, оснащенным анализатором и направленной антенной, который будет мониторить эфир на наличие характерных "рожек" радиочастот и определять направление полета "Ланцета".