Военный из Умани собрал антидроновые ружья прямо на фронте: как их применяют(фото)

Антидроновая система позволяет бойцам ВСУ "глушить" коммерческие дроны, такие как Mavic 3T, на расстоянии около 700 метров.

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Военный из Умани 53-летний Сергей Петришин создал антидроновые ружья, с помощью которых можно сбивать российские дроны. Об этом он рассказал в интервью региональному медиа "УманьNews.City".

Как Сергей Петришин начал собирать ружья

По словам военного, мысль о том, что нужно что-то сделать для защиты от дронов у него возникла сразу после первого выхода на позицию (мужчина в составе Уманской ТРО выполнял боевые задачи на Бахмутском направлении). Антидроновые ружья, которые были представлены на рынке, стоили от 300 000 до 400 000 гривен и приобрести такую технику военные самостоятельно не могли.

"Я поднял информацию в интернете, смотрел, общался с военными, у которых были какие-то наработки в этом направлении. Обсуждали это с военными из других бригад, с вообще незнакомыми людьми в интернете. И так познакомился с мужчиной, который, пока был на лечении после ранения, самостоятельно изготовил антидроновое средство", — рассказал журналистам Сергей Петришин.

Во время переписки с создателем антидроновой системы военный получил чертежи со всеми необходимыми техническими деталями, а уже на их основе уже создал собственные устройства.

Наиболее эффективно такое ружье при взаимодействии с Mavic Фото: Сергей Петришин

"Первое антидроновое ружье было сложно изготовить, потому что надо было все подгонять. Второе уже пошло быстрее. Я немного улучшил эту конструкцию, усовершенствовал — поставил более мощные батареи, блоки и антенны. За период, что мы были там на Бахмутском направлении, пока нас не вывели, я изготовил восемь ружей", — уточнил разработчик.

Сергей Петришин изготавливал антидроновые ружья, воюя на Бахмутском направлении Фото: Сергей Петришин

Испытания первого антидронового ружья прошли успешно: на расстоянии около 700 метров оружие поразило беспилотный летательный аппарат Mavic 3T. Это был очень хороший результат, так как именно на расстоянии 500-700 метров человек еще может увидеть дрон собственным зрением, не применяя для этого специальную оптику.

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Как использовать антидроновое ружье

Технику нужно направить на беспилотный летательный аппарат, когда тот появится в поле зрения человека. Электромагнитное поле, которое создает антидроновая система, делает помехи частотам, на которых дрон управляется от пульта. Антидроновое ружье должно взаимодействовать с БПЛА до того времени, пока у беспилотника не сядет батарейка. Как правило, это занимает от 15 до 25 минут. Наиболее эффективно такое ружье при взаимодействии с Mavic. Стоимость техники составляет от 45 до 50 тысяч.

Испытания первого антидронового ружья прошли успешно Фото: Сергей Петришин

Отметим, что Сергей Петришин разработал и воплотил в реальность проект еще одной техники — антидронового ружья, которое способно выводить из строя дроны-камикадзе. Для такой системы совсем другие требования, чем для первого вида оружия. Так происходит потому, что Mavic и FPV-дрон отличаются своим строением, задачами и рабочими частотами. Сейчас новую разработку Петришина военные применяют на фронте в тестовом режиме.

Напомним, вначале июля стало известно, что украинец разработал новое антидроновое ружье, которое сбивает опасные БПЛА "Ланцет". По словам разработчиков, мощное средство радиоэлектронной борьбы следует применять в паре с оператором, оснащенным анализатором и направленной антенной, который будет мониторить эфир на наличие характерных "рожек" радиочастот и определять направление полета "Ланцета".

В марте 2023 года мы также писали о том, что в Украине cоздали новые антидроновые ружья для ВСУ. Один такой комплекс подавляет коптеры и разведывательные беспилотники в пределах 6 км и повышает выживаемость бойцов на 70%.