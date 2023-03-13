В Генштабе ВСУ показали защитников с украинским антидроновым ружьем Kvertus: что известно

Антидроновое ружье KVSG-6 Kvertus может справиться с большинством дронов, известных на сегодняшний день.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал фото, на котором запечатлены служащие ВСУ с антидроновым ружьем украинского производства. Данная модель имеет маркировку KVSG-6 и разрабатывается компанией Kvertus.

Что известно об оружии против дронов KVSG-6 Kvertus

Оружие против БПЛА способно вывести их из строя разными способами. Оно способно приземлить беспилотник, помочь перехватить управление над ним, или же "развернуть" его, чтобы он улетел обратно к оператору, блокируя при помощи направленных антенн те частоты, на которых передается сигнал от аппарата к контроллеру, если речь идет об управляемых БПЛА. Также, если дрон не имеет заранее запрограммированных установок, он может улететь в случайном направлении, что тоже хорошо, так как намеченной цели он не достиг. Данное оборудование предназначено только для использования силовыми структурами.

Согласно заявлению на сайте компании-производителя Kvertus, модель ANTIDRON KVSG-6 блокирует следующие частоты:

2.4G Wi-Fi 2400-2500 МГц 20 Вт

GPS L2 1227 МГц 10 Вт

868-912 МГц (860-920 МГц) 10 Вт

433-434 МГц 10 Вт

GPS L1+Glonass 1575 -1620 МГц 20 Вт

5.8G 5.7-5.9 ГГц 10 Вт

Производитель сообщил, что выходная мощность аппарата составляет 80 Вт, что обеспечивает радиус действия до 3 км. Так как антидроновое ружье нагревается во время использования, инженеры оснастили его радиаторной системой охлаждения. Разработчики предупреждают, что расстояние блокировки может изменяться в зависимости от силы сигнала и местоположения оператора вражеского БПЛА. На сайте подчеркивается, что антидроновое ружье KVSG-6 Kvertus может справиться с большинством дронов, известных на сегодняшний день.

Антидроновое ружье KVSG-6 Kvertus

Время автономной работы составляет 25-30 мин. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея DC24 27V, имеется также адаптер питания AC100-240V. Размеры: 930x280x70 мм. Вес без аккумулятора: 4,5 кг, с батареей — 6 кг.

Ранее мы сообщали: некоторые эксперты полагают, что оружие против дронов может вредить здоровью солдат, которые им часто пользуются.