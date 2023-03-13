У Генштабі ЗСУ показали захисників із українською антидроновою рушницею Kvertus: що відомо

Антидронова рушниця KVSG-6 Kvertus може впоратися з більшістю дронів, відомих на сьогодні.

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Генеральний штаб Збройних сил України опублікував фото, на якому зображені службовці ЗСУ з антидроновою рушницею українського виробництва. Ця модель має маркування KVSG-6, і її розробляє компанія Kvertus.

Що відомо про зброю проти дронів KVSG-6 Kvertus

Зброя проти БПЛА здатна вивести їх із ладу різними способами. Вона здатна приземлити безпілотник, допомогти перехопити управління над ним або ж "розвернути" його, щоб він полетів назад до оператора, блокуючи за допомогою спрямованих антен ті частоти, на яких передається сигнал від апарата до контролера, якщо йдеться про керовані БПЛА. Також, якщо дрон не має заздалегідь запрограмованих установок, він може полетіти у випадковому напрямку, що теж добре, оскільки наміченої цілі він не досяг. Це обладнання призначене лише для використання силовими структурами.

Згідно із заявою на сайті компанії-виробника Kvertus, модель ANTIDRON KVSG-6 блокує такі частоти:

2.4G Wi-Fi 2400-2500 МГц 20 Вт

GPS L2 1227 МГц 10 Вт

868-912 МГц (860-920 МГц) 10 Вт

433-434 МГц 10 Вт

GPS L1+Glonass 1575-1620 МГц 20 Вт

5.8G 5.7-5.9 ГГц 10 Вт

Виробник повідомив, що вихідна потужність апарата становить 80 Вт, що забезпечує радіус дії до 3 км. Оскільки антидронова рушниця нагрівається під час використання, інженери оснастили її радіаторною системою охолодження. Розробники попереджають, що відстань блокування може змінюватися в залежності від сили сигналу та розташування оператора ворожого БПЛА. На сайті підкреслюється, що антидронова рушниця KVSG-6 Kvertus може впоратися з більшістю дронів, відомих на сьогодні.

Антидронова рушниця KVSG-6 Kvertus

Час автономної роботи складає 25-30 хв. Живлення забезпечує акумуляторна батарея DC24 27V, є також адаптер живлення AC100-240V. Розміри: 930x280x70 мм. Вага без акумулятора: 4,5 кг, з батареєю — 6 кг.

Раніше ми повідомляли: деякі експерти вважають, що зброя проти дронів може шкодити здоров'ю солдатів, які нею часто користуються.