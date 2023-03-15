В Украине cоздали новые антидроновые ружья для ВСУ: стоят 480 000 грн (видео)

Один комплекс подавляет коптеры и разведывательные беспилотники в пределах 6 км и повышает выживаемость бойцов на 70%.

Related video

Украинская компания Piranha-Tech представила антидроновые ружья отечественного производства. Разработчики раскрыли подробности проекта на конференции в пресс-центре "Укринформ".

Антидроновый комплекс состоит из пушки и рюкзака, где находится дополнительное оборудование. Как продемонстрировали представители Piranha-Tech, излучение от ружья подавляет сигналы управления и телеметрию дрона, заставляя его приземляться или возвращаться на точку взлета, если такая конструкция предусмотрена у БПЛА.

Портал Speka передает, что стоимость пушки, покрывающей три диапазона частот, составляет 480 тысяч грн, а на 5 диапазонов — 580 тысяч гривен. Эффективность поражения беспилотников составляет почти 80%.

"Антидроновое ружье — это коллективное оружие. По статистике, если она есть в подразделении, то выживаемость личного состава увеличивается примерно на 70%", — рассказал первый заместитель гендиректора Piranha-Tech Юрий Момот.

Он добавил, что после начала полномасштабного вторжения России компания смогла быстро перенести производство из Кривого Рога в Дрогобыч и наладить выпуск продукции для военных. Кроме того, инженеры наладили в городе первую в Украине систему защиты от беспилотников "Закрытое небо".

Система состоит из радаров, станций создания радиопомех "Пиранья 20БСП", антидроновых ружей, комплексов РЭБ для противодействия невооруженным и ударным беспилотникам, а также центра управления, который позволяет отслеживать угрозы. Пилотный проект начали в октябре 2022, а сейчас технология защищает Дорогобыч, Трускавец, Стрий и Борислав. "Закрытое небо" хорошо работает против коммерческих и разведывательных дронов, но пока бесполезна против дронов-камикадзе, таких как Shahed-136.

Система в целом засекает БПЛА на расстоянии до 20 км, точно устанавливает их местоположение в 6 км и подавляет в 4 км. Инженеры Piranha-Tech пытаются расширить радиус покрытия "Закрытого неба" до 30 км, но на это потребуется 1,8 млн евро. Для армии изготовили отдельный комплекс стоимостью 5 млн грн, он рассчитан на роту солдат и позволяет закрыть участок фронта в радиусе 6 км. Их передают подразделениям ВСУ, ТрО и Нагцвардии.

"Ребята, которые работают с этими комплексами, очень благодарны, и говорят, что они спасли уже не одну жизнь", — прокомментировал мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

Антидроновые ружья в Украине также делает компания Kvertus. Комплекс KVSG-6, активно используемый украинскими военными, подавляет большинство существующих беспилотников.

Военнослужащий и специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал об опасности антидроновых ружей для здоровья солдат. Он обратил внимание, что частоты, на которых работают такие устройства, могут влиять на организм, особенно на мозг, если слишком часто ими пользоваться.