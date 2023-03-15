В Україні створили нові антидронові рушниці для ЗСУ: коштують 480 000 грн (відео)

Один комплекс пригнічує коптери та розвідувальні безпілотники в межах 6 км та підвищує виживання бійців на 70%.

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Українська компанія Piranha-Tech представила антидронові рушниці вітчизняного виробництва. Розробники розкрили подробиці проєкту на конференції у пресцентрі "Укрінформ".

Антидроновий комплекс складається з гармати та рюкзака, де знаходиться додаткове обладнання. Як продемонстрували представники Piranha-Tech, випромінювання від рушниці придушує сигнали керування та телеметрію дрону, змушуючи його приземлятися або повертатися на точку зльоту, якщо така конструкція передбачена у БПЛА.

Портал Speka передає, що вартість гармати, що покриває три діапазони частот, становить 480 тисяч грн, а на 5 діапазонів – 580 тисяч гривень. Ефективність ураження безпілотників становить майже 80%.

"Антидронова рушниця — це колективна зброя. За статистикою, якщо вона є в підрозділі, то виживання особового складу збільшується приблизно на 70%", — розповів перший заступник генерального директора Piranha-Tech Юрій Момот.

Він додав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія змогла швидко перенести виробництво з Кривого Рогу в Дрогобич та налагодити випуск продукції для військових. Крім того, інженери налагодили у місті першу в Україні систему захисту від безпілотників "Закрите небо".

Система складається з радарів, станцій створення радіоперешкод "Піранья 20БСП", антидронових рушниць, комплексів РЕБ для протидії неозброєним та ударним безпілотникам, а також центру управління, що дозволяє відслідковувати загрози. Пілотний проєкт розпочали у жовтні 2022 року, а зараз технологія захищає Дорогобич, Трускавець, Стрий та Борислав. "Закрите небо" добре працює проти комерційних та розвідувальних дронів, але поки що марна проти дронів-камікадзе, таких як Shahed-136.

Система загалом засікає БПЛА на відстані до 20 км, точно встановлює їхнє місце розташування за 6 км і пригнічує за 4 км. Інженери Piranha-Tech намагаються розширити радіус покриття "Закритого неба" до 30 км, але на це потрібно 1,8 млн євро. Для армії виготовили окремий комплекс вартістю 5 млн грн, він розрахований на роту солдатів і дає змогу закрити ділянку фронту в радіусі 6 км. Їх передають підрозділам ЗСУ, ТрО і Нагцвардії.

"Хлопці, які працюють із цими комплексами, дуже вдячні, і кажуть, що вони врятували вже не одне життя", — прокоментував мер Дрогобича Тарас Кучма.

Антидронові рушниці в Україні також робить компанія Kvertus. Комплекс KVSG-6, який активно використовують українські військові, пригнічує більшість існуючих безпілотників.

Військовослужбовець та спеціаліст з радіотехнологій Сергій Флеш розповів про небезпеку антидронових рушниць для здоров'я солдатів. Він зазначив, що частоти, на яких працюють такі пристрої, можуть впливати на організм, особливо на мозок, якщо занадто часто ними користуватися.