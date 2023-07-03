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Диджитал Российско-украинская война

Уничтожает опасные БПЛА "Ланцет": украинец разработал новое антидроновое ружье (фото)

антидроновое ружье, антидрон
Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна | В Украине разработали антидроновое ружье, способное поражать БПЛА "Ланцет"

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними

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Украинское предприятие "Антидрон Україна" анонсировало выпуск экспериментального ружья, которое способно подавлять смертоносные российские БПЛА "Ланцет". Информация об этом появилась на странице в Facebook.

По словам разработчиков, мощное средство радиоэлектронной борьбы следует применять в паре с оператором, оснащенным анализатором и направленной антенной, который будет мониторить эфир на наличие характерных "рожек" радиочастот и определять направление полета "Ланцета". После этого военный может применить антидроновое ружье и подавить каналы управления БПЛА, чтобы последний упал на землю или вернулся к месту запуска.

"Мы собрали экспериментальное ружье как раз для противодействия "Ланцетам", — подчеркнули производители. Пока они указывают только некоторые технические особенности разработки, обещаю всю информацию опубликовать несколько позже.

Технические характеристики антидронового ружья:

  • мощность — 50 Вт;
  • тип антены — направленная 8 Дб;
  • автономность — 2 часа работы от батареи.

Кроме того в устройстве предусмотрен есть порт подключения внешних аккумуляторных батарей, которые продлевают время работы на 3-4 часа.

Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье Fullscreen
Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье
Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье Fullscreen
Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье
Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье Fullscreen
Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье
Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье
Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье
Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье

Антидроны для ВСУ изготовляют в Мукачево: что об этом известно

Как пишет "Суспільне", предприятие "Антидрон Украина" находится в Мукачево Закарпатской области. Это инициатива местного жителя Сергея Герасимюка, который вместе с партнерами он наладил производство необходимой для ВСУ техники.

Особенность антидроновых ружей в первую очередь в том, что в их цену производители закладывают только стоимость деталей. Начиная с мая 2022 года, Герасимюк отправил на фронт более 100 единиц.

"Не буду говорить, чье ружье мы разбирали, изучали все, попробовали. Летом у меня было свое первое собранное ружье. Прошли все этапы, научились на ошибках, что-то сожгли, что-то не так сделали. А уже в октябре возникла идея делать это массово, потому что спрос рос", — рассказал Герасимюк.

По его словам, антидроновые ружья изготавливают всего три человека: работает только с аккумуляторами, а два других делают все остальное. Глава производства добавил, что он сам контролирует качество сборки военной техники, связывается с заказчиками и отправляет антидроновые ружья. Заказывают их у жителя Мукачево как сами бойцы ВСУ, так и волонтеры.

Какие антидроновые ружья изготовляют в Мукачево

Производство Герасимюка занимается изготовлением двух типов ружей, которые помогают бороться с российскими дронами. Первый из них — это антидрон "C-Vog".

  • дальность — до 1.5 км;
  • частота подавления — 2.4/5.8/1.5;
  • время работы от аккумулятора — 1 час;
  • аккумулятор — Lifepo4 (8s) – 3500-4000Mah;
  • заряд — 2.5-3 часа;
  • мощность — 25 Вт;
  • вес — 3,3 кг.
антидроновое ружье, антидрон C-Vog Fullscreen
Антидрон-антивог средство "C-Vog" --одна их тех технических новинок, которую для ВСУ производят в Мукачево
Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Второй вариант производимой техники — это антидрон "C-Vog Max".

  • канал 2.4 — диапазон подавления 2400-2480 Мгц (20 Вт);
  • канал 5.8 —диапазон подавления 5725-5850 Мгц (20 Вт);
  • канал GPS L1 — покрывает все частоты GNSS систем навигации GPS, Глонасс, Baidu, Galileo — 1550-1620 — 20 Вт;
  • аккумулятор — Lifepo4 (8s) – 3500-4000 мАч;
  • антенны — 1.5/2.4/5.8 — 10/17/15 Дб;
  • автономность — 35-40 мин;
  • заряд и параметры — 29.2в 1-2 А;
  • вес и габариты — 3.7кг / Д:В:Ш — 600×205×60 мм.
антидроновое ружье, антидрон C-Vog Max Fullscreen
Еще одна производимая для ВСУ модель - антидрон C-Vog Max
Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Однако уже в 2023 года эти две модели сняли с производства, выпустив их новый, улучшений вариант. Это антидрон C-Vog Plus с обновленными характеристиками.

  • количество диапазонов — 4;
  • 1.2G (GPS L2/RC/Video) — 1170-1260 Мгц — 10 Вт;
  • 1.5G (GPS L1) —1540-1620 Мгц — 10 Вт;
  • 2.4G (RC/Video) — 2400-2485 Мгц — 20 Вт;
  • 5.8G (RC/Video) — 5725-5850 Мгц — 10 Вт;
  • мощность — 60 Вт;
  • автономность — 10 Ач;
антидрон, C-Vog Plus Fullscreen
Сейчас в Мукачево наладили производство единой модели антидрона для ВСУ
Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Напомним, в начале июля в Минобороны раскрыли, как защититься от российских дронов "Ланцет", которые тормозят контрнаступление ВСУ. "Ланцеты" наносят большой урон военным и технике украинской армии, поскольку большинству систем ПВО сложно их сбивать. К счастью, способы с ними бороться есть.

Также в начале апреля Фокус писал о том, что известно о новом экспериментальном оружии для ВСУ из США. Вместе с боеприпасами, ракетами и другой помощью Украине передалои 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с системой лазерного наведения на цель. Они могут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136 и другие с высокой долей вероятности попадания в цель.