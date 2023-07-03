Уничтожает опасные БПЛА "Ланцет": украинец разработал новое антидроновое ружье (фото)

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними

Related video

Украинское предприятие "Антидрон Україна" анонсировало выпуск экспериментального ружья, которое способно подавлять смертоносные российские БПЛА "Ланцет". Информация об этом появилась на странице в Facebook.

По словам разработчиков, мощное средство радиоэлектронной борьбы следует применять в паре с оператором, оснащенным анализатором и направленной антенной, который будет мониторить эфир на наличие характерных "рожек" радиочастот и определять направление полета "Ланцета". После этого военный может применить антидроновое ружье и подавить каналы управления БПЛА, чтобы последний упал на землю или вернулся к месту запуска.

"Мы собрали экспериментальное ружье как раз для противодействия "Ланцетам", — подчеркнули производители. Пока они указывают только некоторые технические особенности разработки, обещаю всю информацию опубликовать несколько позже.

Технические характеристики антидронового ружья:

мощность — 50 Вт;

тип антены — направленная 8 Дб;

автономность — 2 часа работы от батареи.

Кроме того в устройстве предусмотрен есть порт подключения внешних аккумуляторных батарей, которые продлевают время работы на 3-4 часа.

Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье Украинец из Мукачево разработал новое антидроновое ружье

Антидроны для ВСУ изготовляют в Мукачево: что об этом известно

Как пишет "Суспільне", предприятие "Антидрон Украина" находится в Мукачево Закарпатской области. Это инициатива местного жителя Сергея Герасимюка, который вместе с партнерами он наладил производство необходимой для ВСУ техники.

Особенность антидроновых ружей в первую очередь в том, что в их цену производители закладывают только стоимость деталей. Начиная с мая 2022 года, Герасимюк отправил на фронт более 100 единиц.

"Не буду говорить, чье ружье мы разбирали, изучали все, попробовали. Летом у меня было свое первое собранное ружье. Прошли все этапы, научились на ошибках, что-то сожгли, что-то не так сделали. А уже в октябре возникла идея делать это массово, потому что спрос рос", — рассказал Герасимюк.

По его словам, антидроновые ружья изготавливают всего три человека: работает только с аккумуляторами, а два других делают все остальное. Глава производства добавил, что он сам контролирует качество сборки военной техники, связывается с заказчиками и отправляет антидроновые ружья. Заказывают их у жителя Мукачево как сами бойцы ВСУ, так и волонтеры.

Какие антидроновые ружья изготовляют в Мукачево

Производство Герасимюка занимается изготовлением двух типов ружей, которые помогают бороться с российскими дронами. Первый из них — это антидрон "C-Vog".

дальность — до 1.5 км;

частота подавления — 2.4/5.8/1.5;

время работы от аккумулятора — 1 час;

аккумулятор — Lifepo4 (8s) – 3500-4000Mah;

заряд — 2.5-3 часа;

мощность — 25 Вт;

вес — 3,3 кг.

Антидрон-антивог средство "C-Vog" --одна их тех технических новинок, которую для ВСУ производят в Мукачево Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Второй вариант производимой техники — это антидрон "C-Vog Max".

канал 2.4 — диапазон подавления 2400-2480 Мгц (20 Вт);

канал 5.8 —диапазон подавления 5725-5850 Мгц (20 Вт);

канал GPS L1 — покрывает все частоты GNSS систем навигации GPS, Глонасс, Baidu, Galileo — 1550-1620 — 20 Вт;

аккумулятор — Lifepo4 (8s) – 3500-4000 мАч;

антенны — 1.5/2.4/5.8 — 10/17/15 Дб;

автономность — 35-40 мин;

заряд и параметры — 29.2в 1-2 А;

вес и габариты — 3.7кг / Д:В:Ш — 600×205×60 мм.

Еще одна производимая для ВСУ модель - антидрон C-Vog Max Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Однако уже в 2023 года эти две модели сняли с производства, выпустив их новый, улучшений вариант. Это антидрон C-Vog Plus с обновленными характеристиками.

количество диапазонов — 4;

1.2G (GPS L2/RC/Video) — 1170-1260 Мгц — 10 Вт;

1.5G (GPS L1) —1540-1620 Мгц — 10 Вт;

2.4G (RC/Video) — 2400-2485 Мгц — 20 Вт;

5.8G (RC/Video) — 5725-5850 Мгц — 10 Вт;

мощность — 60 Вт;

автономность — 10 Ач;

Сейчас в Мукачево наладили производство единой модели антидрона для ВСУ Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Напомним, в начале июля в Минобороны раскрыли, как защититься от российских дронов "Ланцет", которые тормозят контрнаступление ВСУ. "Ланцеты" наносят большой урон военным и технике украинской армии, поскольку большинству систем ПВО сложно их сбивать. К счастью, способы с ними бороться есть.

Также в начале апреля Фокус писал о том, что известно о новом экспериментальном оружии для ВСУ из США. Вместе с боеприпасами, ракетами и другой помощью Украине передалои 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с системой лазерного наведения на цель. Они могут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136 и другие с высокой долей вероятности попадания в цель.