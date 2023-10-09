Противостоит вражеским дронам и РЭБам: разработчики показали новейший пеленгатор для ВСУ (фото)

Портативное устройство, которое военные могут переносить вручную, "работает" по таким целям, как дроны или средства связи, ретрансляторы и средства радиоэлектронной борьбы.

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В Украине создали пеленгатор ETER, который может перехватывать сигналы вражеских дронов и некоторые излучающие радиоволны устройства. Об этом рассказал соучредитель IT-компании Falcons Егор в интервью dev.ua, которое было опубликовано в понедельник, 9 октября.

Команда изготовила уже более 10 комплексов пеленгаторов ETER, которые волонтеры передали некоторым подразделениям ВСУ на фронт. В настоящее время стартап проходит процедуру получения допуска к эксплуатации, чтобы иметь возможность получать госзаказ.

"Необходимость создания пеленгатора была продиктована современными требованиями войны и родилась при выполнении боевых задач. Современные войны такого состава сил и средств еще не видели", — сказал журналистам соучредитель IT-компании.

Необходимость создания пеленгатора была продиктована современными требованиями войны

Он также добавил, что Falcons со своей разработкой — пеленгатором ETER — на ежегодной конференции IT Arena 2023, которая проходила в начале октября во Львове, заняла третье место.

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Технические характеристики пеленгатора ETER

тип устройства — портативное (можно переносить пешком либо устанавливать стационарно);

функции — перехват устройств, излучающий радиосигналы; определение участка, из которого поступают сигналы;

рабочие цели — дроны или средства связи, ретрансляторы и средства радиоэлектронной борьбы;

состав — 3 пеленгатора, радиомодуль, система связи и система автономного питания, установочные комплекты для установки антенно-фидерных систем (при необходимости);

цена — $25 тыс.

Пеленгатор можно переносить пешком либо устанавливать стационарно

Falcons — это военно-техническая компания, производящая программное и аппаратное обеспечение для национальной обороны. Основным продуктом является пеленгатор наземного базирования ETER.

Несколько пеленгаторов уже закупили волонтеры и передали украинским бойцам на фронт

В сентябре мы писали о том, как в Украине создают и применяют антидроновые ружья. Они работают на расстоянии до 3-х километров. Этого достаточно оператору дрона, чтобы либо услышать беспилотник, либо увидеть его и применить технику.

А в конце июля стало известно, что Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности. Для новой установки, как отметили в Верховной Раде, также разработали снаряды. Сейчас система противовоздушной обороны успешно проходит испытания.