ЗС РФ хочуть боротися з FPV-дронами ЗСУ "Тритонами" на "Варанах": наскільки це ефективно
За словами росіян, засоби РЕБ "Тритон" на гусеничних роботах прикриватимуть штурмові групи ЗС РФ. Однак в Україні вже є FPV-дрони, проти яких ці системи безсилі.
У Російській Федерації стверджують, що військовослужбовці Збройних сил РФ використовують для захисту евакуаційних груп від FPV-дронів "роботи-подавлювачі дронів", оснащені системою радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Тритон". При цьому у Сил оборони України вже є FPV-дрони, здатні обходити дію РЕБ. Про це пише портал Defence Express.
Гендиректор російської компанії "Лабораторія ППШ" Денис Осломенко заявив, що наразі є два безпілотники з системою РЕБ, які зможуть супроводжувати на полі бою штурмові групи або роботів-штурмовиків. За його словами, такі дрони вже прикривають евакуаційних роботів і роботів-мінерів на фронті.
"У майбутньому це має масово з'являтися", — сказав Осломенко.
У виданні вважають, що йдеться про системи РЕБ "Тритон", встановлені на наземний дрон "Варан". Раніше "Лабораторія ППШ" публікувала відео і фото такого апарата, позиціонуючи його як "ефективну систему РЕБ для прикриття штурмових груп від скидів і FPV дронів".
Сам "Тритон" випускається в різних версіях. Модель для встановлення на дрони складається з двох модулів для створення перешкод (вироби ЛГШ-608 і ЛГШ-609). Крім того, у РФ заявляють про створення інших систем РЕБ на безпілотниках, зокрема наземного дрона під РЕБ зі штучним інтелектом.
При цьому на озброєнні Сил оборони України вже є FPV-дрони, які можуть здійснювати атаки в умовах роботи ворожих засобів РЕБ. Йдеться про дрони-камікадзе з автоматичним наведенням на ціль. Оператору такого БПЛА потрібно лише позначити ціль для ураження, а далі безпілотник сам попрямує до неї. Роботу такого дрона продемонстрували військові батальйону Strike Drones Company 47-ї ОМБр ЗСУ.
Нагадаємо, у жовтні минулого року в "Лабораторії ППШ" заявили, що розробили нову версію системи РЕБ "Тритон" для захисту бронеавтомобілів армії РФ від FPV-дронів. Повідомлялося, що систему випробували на окупованих територіях України, встановивши її на бронеавтомобілі "Тигр", "Тайфун" і "Камаз".